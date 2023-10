Messina cerca il suo campione di Risiko: scatta la sfida per accedere al torneo nazionale - Tempostretto

L'8 ottobre gli appassionati si sfideranno e il vincitore andrà alle fasi nazionali

MESSINA – A Messina è tutto pronto per il secondo Master di Risiko Challenge, che porterà un campione dello Stretto di diritto alle fasi finale del torneo nazionale Risiko Challenge 2024. I tanti appassionati del celebre gioco da tavolo potranno sfidarsi domenica 8 ottobre dalle 9 nella sede dell’associazione “Aenigma” in Via Croce Rossa 49/51.

Gli iscritti giocheranno due partite di qualificazione, una alle 10 e l’altra alle 14.15. Poi semifinali e finali, con premi per i primi quattro classificati. In caso di un numero di iscritti superiore a 50, al vincitore sarà assegnata una consolle retrogaming oltre alla coppa di rito. Coppe e gioco da tavolo EG per secondo e terzo, al quarto, invece, un trofeo e un carro armato “Moon Father”.