“Messina città del dono”, tutti i premiati

Prima edizione promossa da "Fasted Messina Onlus"

MESSINA – Un auditorium del Palacultura gremito per la I edizione del Premio “Messina città del dono”. 25 giurati, più di 1.500 gli studenti coinvolti nel progetto, 12 tra vincitori e vincitrici, 14 menzioni speciali, 1 premio in memoria, 4 presentatori, musica, sorriso, 1 mostra fotografica e oltre 20 partner e sostenitori dell’evento promosso da “Fasted Messina Onlus”. Soddisfatto per il successo della manifestazione, nel segno di un invito a donare il sangue e a sostenere le tante forme di volontariato in città, Tony Saccà, presidente dell’associazione. Si tratta di un progetto ideato e curato dalla fundraiser e comunicatrice sociale Letizia Bucalo Vita, che ha anche curato la direzione artistica dell’iniziativa, con il patrocinio del Comune.



A coinvolgere il pubblico quattro presentatori: Gisella Cicciò con Alessandro Silipigni, e Noemi David con Fra Giuseppe Maggiore. Al fianco di “Fasted” anche i musicisti Vincio Siracusano, Piero Cucinotta e Gianpaolo Villani che, con Alessandro Silipigni, hanno donato le loro percussioni e la loro musica-racconto. E, altra partecipazione significativa, quella del comico Danny Napoli, che ha fatto ridere di cuore tutti i presenti.

Apprezzate “Le storie di Messina città del dono”, in video, presto visibili online sui canali di “Fasted Messina”. Pezzi di storia e di ispirazioni in riva allo stretto: dalla casa girevole, costruita per amore; alla generosa donazione del principe di Collereale; all’inventrice dell’acquario, Janette Villepreux, ricordata dalla professoressa Michela D’Angelo; a Sherifo, giovane del Gambia che a Messina ha trovato una nuova vita.

Presenti il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Calafiore, che

hanno sostenuto l’intero progetto.

Ha consegnato un premio anche il direttore di Tempostretto, Marco Olivieri.

I premiati

PREMIAZIONE CATEGORIA COLORE 10/13 anni

-1^ PREMIO – MARCO PEZZOTTI ESCOBAR – classe I D – scuola BOER VERONA TRENTO

-2^ PREMIO – ALESSANDRA SCIARRONE – classe III A – scuola BOER VERONA TRENTO

-3^ PREMIO – RICCARDO SACCA’, ALESSANDRO FURRER, ALDO RUSSO – classe III F – scuola PASCOLI –

CRISPI

PREMIAZIONE CATEGORIA PAROLE 10/13 anni

-1^ PREMIO – GIUSEPPE E MARTINA ANTOCI – classe II A – scuola BOER VERONA TRENTO

-2^ PREMIO – FEDERICA DI PERNA – classe I B – scuola PASCOLI – CRISPI

-3^ PREMIO – ALBERTA VELARDI – classe IIIA – scuola BOER VERONA TRENTO

PREMIAZIONE CATEGORIA COLORE 13/19 anni

-1^ PREMIO – SIMONE RINALDI/GIULIA ABRIANO – classe VC – scuola MINUTOLI

-2^ PREMIO – classe VD – scuola MINUTOLI (VIDEO)

-3^ PREMIO – classe II C – scuola MINUTOLI

PREMIAZIONE CATEGORIA PAROLE 13/19 anni

-1^ PREMIO 13/19 – Marcella Bavastrelli – classe VD – scuola Minutoli

-2^ PREMIO 13/19 – Vito Gaio Arena – scuola CAIO DUILIO

-3^ PREMIO 13/19 – Chiara Salernitano, Carmen Finocchiaro, Carmen Sergi, Mattia Guarnera – classe IIC –

scuola Minutoli

-PREMIO EMILIA

Matteo Pellicanò – classe I E – scuola PASCOLI – CRISPI

MENZIONI SPECIALI

Martina Giordano – classe III B – scuola BATTISTI-FOSCOLO

Giulia Fisichella e Alessandra Cassaniti – classe III A – scuola BATTISTI-FOSCOLO

Leopoldo Ro, Laila Guetari, Rojan Alcantara – classe I A – scuola BATTISTI FOSCOLO

classe IV primaria – scuola SAVIO

classe III primaria – scuola SAVIO

Lorenzo Filiciotto – classe IV primaria – scuola SAVIO

Noemi Cacciola – classe II G – scuola PASCOLI- CRISPI

Sara Soraci – classe II B – scuola PASCOLI – CRISPI

Virginia Bressan – classe II B – scuola PASCOLI – CRISPI

Giorgia Famà – classe I G – scuola PASCOLI- CRISPI

Alessia Grecoli – classe III F – scuola PASCOLI

Enrico Vita – III A – BOER VERONA TRENTO

Carlotta De Lorenzo e Alessia Di Blasi – I E – BOER VERONA TRENTO

classe III I – scuola BOER VERONA TRENTO

video IIIF – lavoro di classe – BOER VERONA TRENTO

Insieme al patrocinio e al sostegno del Comune di Messina, l’evento ha ricevuto il patrocinio

dell’assessorato alla salute della regione siciliana, della federazione nazionale delle associazioni UNITED,

del CESV Messina, di FRATRES Nazionale, AVIS nazionale e FASTED Sicilia.