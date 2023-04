"Messina, Città di Antonello": ecco la commissione che sceglierà il logo - Tempostretto

500 euro per il progetto vincitore. La giuria composta da due membri interni e tre esterni del contest lanciato a febbraio dall'amministrazione

MESSINA – La delibera numero 50 dello scorso 3 febbraio 2023 ha lanciato, di fatto, il concorso di idee per il logo identificativo del brand “Messina – Città di Antonello”, fortemente voluto dall’amministrazione, che punta a fare del celebre artista un punto di forza in chiave turistica e culturale. Al netto delle polemiche legate alla cifra stanziata come “premio”, di appena 500 euro, il percorso prosegue ed è stata pubblicata sull’albo pretorio la determina n. 3087, in cui si ufficializza la giuria che andrà a vagliare i progetti grafici, scegliendo il vincitore.

La giuria

A comporre la commissione saranno due membri interni e tre esterni. I due provenienti da Palazzo Zanca sono il dirigente del dipartimento servizi alla persona e alle imprese, Salvatore De Francesco, e il progettista del Museo-Casa di Antonello, l’architetto Carmelo Celona. Poi i membri esterni: il grafico professionista Tonino Donato, la storica dell’arte Grazia Musolino, e la giornalista e presidente dell’associazione “Antonello da Messina, Milena Romeo. In qualità di segretario verbalizzante è stata scelta la dottoressa Giovanna Quartarone.

