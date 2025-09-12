 Messina. Complesso Zancle: incendio di un'auto e danni all'impianto idrico ed elettrico

Redazione

venerdì 12 Settembre 2025 - 10:00

Alcune famiglie sono rimaste senz'acqua

Un’auto abbandonata che va a fuoco all’interno del Complesso Zancle a Tremonti e alcuni appartamenti che a causa delle fiamme restano senza acqua e senza luce.

A segnalare il 24 luglio scorso la presenza di diverse carcasse di auto e motorini il capogruppo del Gruppo Misto, Giuseppe Villari, che ieri ha anche inviato un’interrogazione al sindaco Basile e all’assessore Minutoli.

“A distanza di quasi due mesi – spiega -, nonostante la gravità della situazione e l’evidente pericolo per i residenti, da Palazzo Zanca tutto tace. L’incendio di mercoledì sera ha danneggiato l’impianto elettrico e quello idrico, costringendo alcune famiglie a farsi ospitare da amici e parenti o a sopportare una situazione da terzo mondo. Non ci sono state vittime solo per un caso fortuito, ma chi ha ignorato la mia segnalazione di quasi due mesi fa è moralmente responsabile di quanto è successo. Tra l’altro -incalza Villari- chi di competenza dovrebbe spiegare come mai una situazione di palese illegalità non abbia comportato immediati controlli”.

Nell’interrogazione il capogruppo del gruppo misto ha anche chiesto l’elenco aggiornato degli assegnatari degli appartamenti del Complesso Zancle e “la posizione di ciascuno in merito alla regolarità di versamento dei canoni di locazione”.

