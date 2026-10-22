Notre Dame de Paris. A Messina dal 22 al 25 ottobre l’Opera Popolare più famosa al mondo

Al Palarescifina sono previste 5 repliche

Notre Dame de Paris, l’opera popolare più famosa al mondo sarà al PalaRescifina di Messina dal 22 al 25 ottobre. Le date di Messina sono promosse da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina. L’opera popolare conta più di 550.000 biglietti venduti con un tour di oltre 200 repliche.

A Messina sono previste 5 repliche: il 22 ottobre alle ore 21:00, il 23 ottobre alle ore 21:00, il 24 ottobre alle ore 16:00 e alle ore 21:00 e il 25 ottobre alle ore 17:00. Ultimi biglietti disponibile online su Ticketone, nei punti vendita autorizzati e al botteghino del Palarescifina.

Il legame del pubblico con questa opera non smette mai di sorprendere. Nel 2027 Notre Dame de Paris celebra il venticinquesimo anniversario, dopo aver debuttato per la prima volta in Italia nel 2002, un traguardo che segna un quarto di secolo di emozioni, musica e poesia. Riccardo Cocciante, autore delle musiche dello spettacolo, è al centro di questo incredibile progetto che vede il magistrale adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la drammatica storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo, sullo sfondo della maestosa Cattedrale parigina di Notre-Dame.

Il 2026 si conferma un anno particolarmente speciale e celebrativo per Riccardo Cocciante: oltre al successo di Notre Dame de Paris, i live di “IO… RICCARDO COCCIANTE NEL 2026”, una serie di appuntamenti che lo hanno portato nelle principali città italiane per presentare dal vivo alcuni dei brani dall’ultimo album “HO VENT’ANNI CON TE” e ripercorrere dal vivo una carriera lunga oltre cinque decenni. Inoltre, alcuni dei momenti più significativi della storia e della genesi di Notre Dame de Paris sono raccontati anche in “IL MIO NOME È RICCARDO COCCIANTE”, il primo docufilm dedicato all’artista.

Fin dalla prima messa in scena, NOTRE DAME DE PARIS ha conquistato il pubblico italiano, diventando un fenomeno popolare e una delle opere più longeve della cultura italiana, raggiungendo 4,5 milioni di spettatori. La sua forza risiede nei temi universali: la storia mette al centro l’emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi per ricordarci quanto la diversità rappresenti una risorsa e non una minaccia. A rendere lo spettacolo così attuale è la capacità di restituire la fragilità e le contraddizioni dell’essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d’amore. Elementi che, dopo decenni, continuano a confermare questa opera popolare moderna come un classico capace di attraversare generazioni e confini.

A rendere l’opera senza tempo contribuiscono anche la danza, che fonde balletto classico e breakdance, e la musica, composta da brani diventati vere hit indipendenti dallo spettacolo. Questa combinazione crea una forma di opera popolare contemporanea, che unisce la tradizione europea del dramma in musica alle tecniche moderne dei concerti e delle grandi produzioni live.

La versione italiana ha debuttato nel 2002, prodotta da David Zard, figura chiave dello spettacolo dal vivo in Italia che, riconoscendo l’assenza di teatri adatti a un allestimento così innovativo, fece costruire appositamente il GranTeatro di Roma, scelta coraggiosa che segnò una svolta storica. Considerato un vero cult del teatro musicale, NOTRE DAME DE PARIS ha superato per presenze molti grandi concerti rock e pop, è stato tradotto in 9 lingue, portato in scena in 24 Paesi, con oltre 5.650 spettacoli e 18 milioni di spettatori nel mondo. In oltre vent’anni in Italia ha toccato 49 città, con 181 tappe e 1.548 repliche, alle quali si aggiungono gli oltre 200 spettacoli del tour attualmente in corso.

La viabilità

Nelle giornate del 22 e 23 ottobre, dalle ore 16.30 alle ore 3 del giorno successivo, il 24 ottobre dalle ore 11.30 alle ore 3 del giorno successivo e il 25 ottobre dalle ore 12.30 alle ore 3 del giorno successivo, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare, nel tratto di via degli Agrumi (strada arginale) in direzione mare-monte, compreso tra via Sacra Famiglia e il “Parcheggio giallo”.

Nello stesso periodo, in via degli Agrumi, in direzione monte-mare, sarà interdetto il transito veicolare in corrispondenza del varco di accesso al “Parcheggio giallo”, a monte del PalaRescifina, fatta eccezione per i veicoli autorizzati. È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via degli Agrumi e via 1 A, per consentire il transito degli autobus ATM. Lungo via degli Agrumi, tra via Sacra Famiglia e il varco di accesso al “Parcheggio giallo”, sarà delimitato un percorso pedonale sul lato sud della strada. Il lato nord sarà riservato al transito dei veicoli dell’organizzazione muniti di apposito contrassegno, nonché di ciclomotori, motocicli e autovetture degli spettatori diretti alle aree di parcheggio del PalaRescifina.

Percorsi di accesso e parcheggi

Per raggiungere le aree di parcheggio del PalaRescifina, ciclomotori, motocicli, autovetture degli spettatori e veicoli autorizzati dell’organizzazione dovranno seguire il percorso: via A. Celi, via N. Carosio (strada di accesso allo svincolo autostradale), strada perimetrale dello stadio “Franco Scoglio” e via degli Agrumi, lato nord, nel tratto delimitato dal transennamento. Per le giornate del 22 e 23 ottobre, dalle ore 18.30 alle ore 3 del giorno successivo, il 24 ottobre dalle ore 13.30 alle ore 3 del giorno successivo e il 25 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 3 del giorno successivo, sarà inoltre interdetto il transito veicolare nella strada di collegamento tra la strada comunale San Filippo Superiore – contrada Baglio e il “Parcheggio verde” dello stadio “Franco Scoglio”.

Per gli autobus provenienti da fuori dal territorio comunale sarà destinato alla sosta il tratto di via degli Agrumi in prossimità della Tribuna Stampa; una volta esauriti i posti disponibili, potranno essere utilizzati gli stalli dell’area di parcheggio ospiti, identificata come area verde, dello stadio “Franco Scoglio”. La sosta delle autovetture degli spettatori munite di apposito contrassegno sarà consentita nelle aree di parcheggio gialla dello stadio “Franco Scoglio” e nelle aree di pertinenza del PalaRescifina, fino a esaurimento dei posti disponibili. Nelle aree di parcheggio del PalaRescifina potranno inoltre sostare i veicoli dell’organizzazione muniti di contrassegno, ciclomotori e motocicli e le autovetture degli spettatori provviste dell’apposita autorizzazione.

Le limitazioni saranno in vigore nelle fasce orarie indicate e, ove previsto, fino al termine delle esigenze connesse allo svolgimento degli spettacoli.

Atm

ATM attiverà un servizio speciale di bus navetta per agevolare gli spostamenti del pubblico. Le navette collegheranno lo Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il Palazzetto.

Il servizio sarà attivo secondo il seguente calendario: 22 e 23 ottobre, navette disponibili a partire dalle ore 18:00; 24 ottobre, per lo spettacolo delle ore 16:00, il servizio sarà attivo dalle ore 13:30, per lo spettacolo serale delle ore 21:00, le navette saranno disponibili dalle ore 18:00; 25 ottobre, navette disponibili a partire dalle ore 14:30.

Al termine di ciascuno spettacolo, le navette resteranno a disposizione del pubblico fino al completo deflusso degli spettatori, per consentire il rientro allo ZIR.

Il biglietto per l’utilizzo delle navette, andata e ritorno, avrà un costo di 4 euro epotrà essere acquistato attraverso diversi canali: App ATM MovUp e le altre app collegate, Money go, Drop ticket, Tabnet); presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e di Reggio Calabria; tramite tutti i parcometri dislocati in città; presso le emettitrici automatiche attive h24 site a Santa Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Annunziata, Torre Faro (via Circuito in prossimità della statua di Padre Pio); nei punti vendita di Atm S.p.A..

Infine, a cura e spese degli organizzatori degli septtacoli, ATM metterà a disposizione ulteriori navette che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio Franco Scoglio e l’ingresso del PalaRescifina.