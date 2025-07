Messina, conclusi i lavori all’Istituto scolastico Ettore Castronovo

Lo comunica l'amministrazione comunale, con la ricostruzione del plesso e un investimento da 1,25 milioni

MESSINA – Ettore Castronovo: “completato l’intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico con un investimento da 1,25 milioni di euro cofinanziato con mutui Bei”. A comunicarlo l’amministrazione comunale. Ieri sono stati infatti ufficialmente consegnati i lavori presso l’Istituto “Ettore Castronovo” di Messina. All’incontro hanno preso parte, per il Comune, i dirigenti dei servizi Manutenzione edifici scolastici e Pubblica istruzione, rispettivamente Salvatore De Francesco e Pietro Certo, insieme a Rossella Antonuccio, responsabile del Servizio manutenzione. Presente anche la dirigente scolastica dell’Istituto, Graziella Patanè. Assenti per concomitanti impegni istituzionali sia il sindaco Federico Basile che il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Salvatore Mondello (nella foto un sopralluogo del 2022). Entrambi hanno voluto comunque esprimere soddisfazione per il traguardo raggiunto attraverso proprie dichiarazioni.

“Restituire alla comunità scolastica dell’Istituto Castronovo una struttura sicura, moderna e funzionale – ha dichiarato il sindaco Basile – rappresenta un risultato importante e concreto nell’ambito della strategia complessiva di riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina. Questo intervento testimonia l’impegno dell’Amministrazione nella cura dei luoghi dell’educazione e nella valorizzazione delle risorse pubbliche a beneficio delle nuove generazioni”.

Sulla stessa linea anche il vicesindaco Mondello: “L’intervento realizzato all’Istituto Castronovo rappresenta un ulteriore passo concreto nella direzione della sicurezza e della qualità dell’edilizia scolastica. Garantire ambienti sicuri, moderni e funzionali per studentesse e studenti è una priorità assoluta per l’Amministrazione. Un ringraziamento a tutti i tecnici e alle strutture coinvolte per il lavoro svolto con competenza e responsabilità”.

L’intervento ha riguardato la demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico, nell’ambito del primo stralcio funzionale. L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.250.000,00, cofinanziato mediante mutui Bei (Banca Europea per gli Investimenti). Responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Fausto Occhipinti; la progettazione è stata curata dal Rtp Cooprogetti Soc. Coop. e altri professionisti associati. L’esecuzione dell’opera è stata affidata all’impresa Etna Eko S.r.l. I lavori principali sono stati consegnati il 7 settembre 2022 e conclusi il 15 aprile 2024, con regolare collaudo statico e tecnico-amministrativo. Successivamente, si è provveduto a realizzare ulteriori interventi di completamento e miglioramento funzionale, ultimati il 30 giugno 2025.

Articoli correlati