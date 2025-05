Scuole, Mondello fa il punto: “È iniziata la grande stagione di consegna degli edifici”

Dopo la Paino sarà consegnata la Ettore Castronovo. Lavori completati o in corso anche in tanti altri edifici. La Nicholas Green sarà una caserma

MESSINA – Un percorso iniziato nel 2018, come ha più volte sottolineato il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello, e che ora e nei prossimi mesi darà sempre più frutti. Si tratta della strada intrapresa prima dall’amministrazione De Luca e proseguita dal successore Basile nell’ambito dell’edilizia scolastica, tema centrale per la città e di cui si è discusso oggi durante la sesta commissione consiliare presieduta da Giuseppe Busà.

Mondello: “Valutazioni di vulnerabilità sismica fondamentale”

L’assessore Mondello ha voluto fare una panoramica partendo anche dalla storia e da ciò che è stato riscontrato ormai 7 anni fa, cioè l’assenza della valutazione di vulnerabilità sismica nella quasi totalità degli edifici scolastici cittadini. Il vicesindaco ha sottolineato quest’aspetto non a caso. E ha spiegato: “Questo è un tema centrale per l’amministrazione Basile in continuità con quella di De Luca. Il percorso è iniziato nell’agosto 2018 con due ordinanze di chiusura totale delle scuole dell’ex sindaco perché non c’era contezza delle condizioni. Solo 6 edifici su 104 quell’anno avevano la valutazione di vulnerabilità sismica. Questo è un passaggio a cui non è stato mai dato il giusto peso. Nel 2018 lo Stato aveva promulgato una legge per non far proseguire l’attività alle scuole senza questa valutazione. Sulla scorta dell’ordinanza è scattato il tam tam. Il comandante dei vigili del fuoco di allora ci ha detto che anche il sindaco rischiava la denuncia in caso di scuole aperte senza quel documento”.

A breve la relazione dettagliata sulle scuole

“Poi – ha proseguito – è stato fatto tanto. A livello nazionale sono scattate le proroghe, noi intanto abbiamo trovato i fondi per arrivare allo stato attuale: tutti i fabbricati comunali hanno la valutazione di vulnerabilità sismica. È stato per la prima volta un ragionamento globale e non puntuale, non su singole scuole con manutenzioni e piccoli interventi”. E ancora: “Gli esiti (delle valutazioni, ndr) sono stati diversificati e in alcuni casi si è stati costretti a chiudere la scuola, come per la Cannizzaro-Galatti. Sulla scorta di questi ragionamenti si sono programmati interventi di varia natura, tra quelli già conclusi, quelli da completare, quelli triennali. Molti dei fondi che abbiamo trovato riguardano i Fua, il Pn plus, risorse regionali: stiamo per completare una relazione con tutti i dettagli e le schede per le singole scuole”.

Mondello: “Ora la grande stagione di consegna”

E i frutti si raccoglieranno adesso: “È iniziata la grande stagione di consegna degli edifici. Abbiamo consegnato la Paino, consegneremo tra qualche giorno la Castronovo ma abbiamo completato anche a Sant’Anna, a Santo Stefano Briga, la Ferraù, parte delle attività alla Salvo D’Acquisto e la palestra alla Pirandello. Ci saranno anche altre novità sugli asili nido, dopo quelli già consegnati a Palazzo Saya e Granatari e ci saranno varie consegne. Sono stati appaltati lavori in varie scuole come alla Beata Eustochia e altre strutture. I dettagli saranno nella relazione che presenteremo nei prossimi 15 giorni. Le scuole risultano centrali per Messina. Ricordo che ci saranno anche altri posti asilo negli edifici Pinqua che si realizzeranno. Siamo partiti da un asilo e mezzo e oggi all’attivo il numero di posti è cospicuo e siamo in ballo per realizzarne altri”.

La scuola Nicholas Green sarà una caserma

Tra le novità anche l’accordo che si sta per chiudere per riqualificare l’ex scuola Nicholas Green. Si tratta di un edificio che si trova in Valle degli Angeli e che da anni versa in uno stato di abbandono disastroso. E che ora si trasformerà in una caserma dei carabinieri, con un iter, quello per chiudere l’accordo, ormai a un passo.