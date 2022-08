Messina. Controesodo caotico, file in città e agli imbarcaderi - Tempostretto

I danni da maltempo e tre ore d'attesa a Villa San Giovanni hanno aggravato le code

MESSINA – File agli imbarcaderi come conseguenza del caos a Villa San Giovanni, con tre ore d’attesa. E caos in città, con molte zone bloccate per il maltempo. In particolare, sono risultate bloccate per ore via Garibaldi e il viale della Libertà, senza dimenticare gli allagamenti nella zona nord.

I maggiori disagi si sono verificati agli imbarcaderi di Messina e vicino Boccetta, tra Tir e code chilometriche.

Un controesodo problematico

Molti i cittadini che hanno espresso la loro insoddisfazione per le “eterne emergenze”, tra danni da maltempo e file per il rientro. Tanti i disagi soprattutto per i pendolari dello Stretto, oggi, tra Messina e Reggio Calabria.

Code sul viale della Lbertà

Zona Boccetta oggi

