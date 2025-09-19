Messina. “Corse soppresse da Atm per le ferie? Manca il personale”

Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti contestano le dichiarazioni della presidente Grillo e si appellano al sindaco: "Subito assunzioni o si ridimensiona il servizio essenziale"

MESSINA – “Troppe corse soppresse da Atm, prendere il bus è diventato un terno al lotto”. A sollevare il problema è stata la lettera di un cittadino a Tempostretto. Poi è arrivata la risposta della presidente Carla Grillo: “Il 10% di corse soppresse ogni giorno? Un disagio dovuto allo smaltimento delle ferie estive”. Ora arriva la nota di Fit Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti, che sostengono: “Manca il personale. Lo avevamo detto. O si fanno assunzioni definitive o si ridimensiona il servizio essenziale”.

Scrivono i sindacati: “Apprendiamo da servizi stampa che i vertici di Atm S.p.A. attribuiscono la costante soppressione di corse bus all’obbligo di far fruire le ferie agli autisti. Di fronte a tali dichiarazioni ogni addetto ai lavori del mondo dei trasporti non può che restare basito. Non si è mai sentito di compagnie aeree che sopprimono voli programmati per far fruire le ferie ai piloti, né di treni soppressi perché i macchinisti hanno il diritto di andare in vacanza. Si tratta di un servizio essenziale, lautamente retribuito con denaro pubblico, da garantire anche in condizioni estreme. La dirigenza di Atm sa bene che contrattualmente e per legge la fruizione di ferie e permessi è un diritto inalienabile dei lavoratori, pertanto dovrebbe essere programmata con largo anticipo e affrontata con un congruo serbatoio per le sostituzioni, da quantificare come parte integrante e definitiva dell’esigenza di personale”.

“Avevamo denunciato la carenza di personale in Atm”

Continuano le tre sigle: “In tempi non sospetti queste organizzazioni sindacali hanno denunciato a gran voce la carenza di personale e rivendicato l’immediata assunzioni di autisti, dimostrando, dati alla mano, che le corse programmate sono superiori alla forza lavoro disponibile. Come spesso accade, l’azienda ha snobbato le istanze sindacali e nel periodo invernale ha tirato a campare respingendo le richieste di ferie e imponendo agli autisti lo straordinario programmato d’ufficio. Il tutto accompagnato dalle consuete ritorsioni trasversali nei confronti di quei lavoratori che, in piena coscienza dei propri diritti, rifiutavano di assolvere un obbligo imposto in modo illegittimo”.

E ancora: “Giunti alle porte dell’estate, l’azienda ha provato a sopperire, in zona Cesarini, alla mancata

programmazione del servizio estivo attraverso costose assunzioni di autisti provenienti da agenzie

interinali che, viste le corse soppresse durante l’estate, hanno coperto solo parzialmente la carenza di

personale che resta cronica e irrisolta. Per quanto riguarda la fruizione delle ferie, che l’azienda nelle sue dichiarazioni alla stampa ha definito giustamente un diritto dei lavoratori, siamo in grado di dimostrare l’altissima percentuale di richieste ferie respinte d’ufficio per generiche “esigenze di servizio” che hanno attivato, fra l’altro, il ricorso legale di alcuni dipendenti”.

“O assunzioni definitive o si ridimensiona il servizio essenziale”



“Preso atto della chiusura al confronto che insiste in azienda, ci rivolgiamo al sindaco Basile invitandolo

a prendere atto che il contratto di servizio concordato da Atm con il Comune di Messina è

sovradimensionato rispetto alla forza lavoro. Pertanto le soluzioni sono due: o si procede

immediatamente ad assunzioni definitive, oppure si ridimensiona il servizio essenziale, chiedendo scusa

alla città. La botte piena e la moglie ubriaca sulle spalle dei lavoratori non è ulteriormente tollerabile”.

