“Troppe corse soppresse da Atm, prendere il bus è diventato un terno al lotto”

vogliate avere la gentilezza di scrivere un articolo riguardo le continue corse soppresse da Atm. Oramai prendere alcune linee sta diventando un terno al lotto. Magari oggi c’è e per i prossimi due giorni no. Meno male che almeno c’è l’app su Telegram, dove arrivano gli aggiornamenti di cui io oramai sono assiduo lettore, visto che ogni mattina, appena accendo lo smartphone, mi trovo una sfilza di notifiche solo di Atm. Ogni giorno arrivano circa 20-25 notifiche solo per linee soppresse o con variazione di percorso.

Tra l’altro, le corse che vengono soppresse sono sempre le stesse. Per esempio, per il 22, la linea di cui mi servo principalmente, molto spesso sta capitando che venga soppressa la corsa delle 7:10 in partenza da Villa Dante e, di conseguenza, viene soppressa anche la corsa delle 7:48 dal polo universitario Annunziata di ritorno. Ed è sempre la stessa corsa che viene soppressa proprio in una fascia oraria dove gli studenti devono andare a scuola e i genitori devono andare a lavorare.

Mercoledi scorso la linea in questi orari non ha circolato, giovedi e venerdi sì, e ieri un’altra volta no. Scrivono “ci scusiamo per il disagio” ma è un disagio che oramai sta durando da parecchio tempo. Ormai è diventato un terno al lotto. Ci si sveglia la mattina e non si sa mai se oggi si avrà la fortuna di avere l’autobus a disposizione o appunto si avrà il disagio di dover raggiungere un’altra fermata per poter usufruire di un’altra linea.

Da parte sua, Atm, non fornisce molte spiegazioni. A mio parere le cause sono da ricercare nella carenza di autisti o di autobus. Con il tram in fase di riqualificazione, non è certo questo il servizio bus che la città si aspetta.

