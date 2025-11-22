 Messina "custode dell'ambiente" in Sicilia

Messina “custode dell’ambiente” in Sicilia

Redazione

Messina “custode dell’ambiente” in Sicilia

sabato 22 Novembre 2025 - 09:20

Ieri è stato consegnato il riconoscimento al sindaco Federico Basile. "Prima Città metropolitana a conquistare la Bandiera blu e modello ambientale per l'isola"

Messina “Custode dell’Ambiente Sicilia 2025”. Ieri pomeriggio, al teatro Pirandello di Agrigento, nell’iniziativa promossa dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente guidato da Giusi Savarino, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani e della deputazione nazionale e regionale, Messina ha ricevuto il riconoscimento, consegnato nelle mani del sindaco Federico Basile, che così commenta: “Un premio che sancisce Messina come modello virtuoso di sostenibilità ambientale. Siamo stati la prima Città metropolitana della Sicilia a conquistare la Bandiera Blu. Un traguardo che nasce da un percorso avviato nel 2019, fondato su politiche ambientali innovative, sulla promozione della cultura della sostenibilità e su un impegno quotidiano nella tutela del territorio”.

Continua il primo cittadino: “Oggi Messina è un esempio per tutta la Sicilia. Questo riconoscimento istituito dal governo regionale valorizza chi, ogni giorno, lavora per una città più pulita, accogliente e rispettosa dell’ambiente. Grazie Messina, continuiamo insieme questo percorso!”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Meteo. Il vortice polare nel weekend si fionderà in Sicilia, atteso un calo termico di almeno -8°C
Incidente a Ponte Naso, 17enne in fin di vita
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED