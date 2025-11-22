Messina “custode dell’ambiente” in Sicilia

Ieri è stato consegnato il riconoscimento al sindaco Federico Basile. "Prima Città metropolitana a conquistare la Bandiera blu e modello ambientale per l'isola"

Messina “Custode dell’Ambiente Sicilia 2025”. Ieri pomeriggio, al teatro Pirandello di Agrigento, nell’iniziativa promossa dall’assessorato regionale al Territorio e Ambiente guidato da Giusi Savarino, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani e della deputazione nazionale e regionale, Messina ha ricevuto il riconoscimento, consegnato nelle mani del sindaco Federico Basile, che così commenta: “Un premio che sancisce Messina come modello virtuoso di sostenibilità ambientale. Siamo stati la prima Città metropolitana della Sicilia a conquistare la Bandiera Blu. Un traguardo che nasce da un percorso avviato nel 2019, fondato su politiche ambientali innovative, sulla promozione della cultura della sostenibilità e su un impegno quotidiano nella tutela del territorio”.

Continua il primo cittadino: “Oggi Messina è un esempio per tutta la Sicilia. Questo riconoscimento istituito dal governo regionale valorizza chi, ogni giorno, lavora per una città più pulita, accogliente e rispettosa dell’ambiente. Grazie Messina, continuiamo insieme questo percorso!”.