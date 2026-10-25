 Messina, da lunedì addio alla "griglia" di Piazza Cairoli: al via lo smontaggio

Messina, da lunedì addio alla “griglia” di Piazza Cairoli: al via lo smontaggio

Redazione

Messina, da lunedì addio alla “griglia” di Piazza Cairoli: al via lo smontaggio

domenica 25 Ottobre 2026 - 07:55

Fino al 6 novembre la dismissione della discussa "tarigghia" . Ordinanza viabile del Comune

MESSINA – “Amata, contestata, discussa. La griglia di piazza Cairoli non ha mai lasciato indifferenti i messinesi. Ora si prepara a dire addio alla città. Da lunedì partiranno le attività di cantierizzazione dell’area, nell’ambito del progetto di riqualificazione della tranvia. Un intervento che cambierà il volto di uno dei luoghi più centrali e frequentati della città, con l’obiettivo di restituire a Messina uno spazio più moderno, funzionale e accogliente.Sappiamo che ogni cantiere comporta inevitabili disagi, soprattutto in un’area così importante per la vita quotidiana dei messinesi. Per questo chiediamo a tutti un po’ di pazienza e collaborazione. Stiamo lavorando per una città che guarda avanti, senza dimenticare la propria storia”. Così il sindaco Federico Basile annuncia che “Piazza Cairoli si prepara a dire addio a uno degli elementi urbani più discussi degli ultimi anni”.

Il Dipartimento servizi manutentivi del Comune di Messina ha firmato l’ordinanza viabile numero 1629 che dà il via libera ai lavori per la dismissione della struttura metallica del Portale di Piazza Cairoli, nota a tutti come la “griglia” o anche, in dialetto, “a tarigghia”. “L’intervento rientra nell’ambito del più ampio appalto per la “Riqualificazione urbana e commerciale della sede tranviaria ed aree limitrofe”, gestito da Atm. I cantieri prenderanno il via lunedì 26 ottobre e si concluderanno venerdì 6 novembre. Le operazioni dovevano iniziare lo scorso mese poi si è deciso di posticipare a dopo il Messina Street Food Fest”, spiega il sindaco.

Modifiche alla viabilità e transito pedonale

Per consentire il posizionamento dei macchinari e l’esecuzione delle operazioni di smontaggio in piena sicurezza, il provvedimento stabilisce una serie di limitazioni al traffico e al passaggio pedonale. In particolare, scatta il divieto di transito pedonale nell’area di Piazza Cairoli direttamente interessata dal cantiere del Portale, fermo restando che sarà comunque garantita la continuità del passaggio in sicurezza nelle zone adiacenti. Parallelamente, viene istituito lo stop al transito veicolare all’interno della sede tranviaria del viale San Martino, nel tratto compreso tra via Maddalena e via Tommaso Cannizzaro.

Per informare per tempo gli automobilisti e i mezzi autorizzati, sono collocati segnali di preavviso di chiusura della sede tranviaria in corrispondenza degli incroci del viale San Martino con viale Europa, via Trieste, via Geraci e via Santa Cecilia.

Sicurezza e gestione dei soccorsi

L’ordinanza obbliga Atm e l’impresa esecutrice dei lavori a delimitare chiaramente le zone di intervento con idonee barriere, segnaletica stradale e dispositivi luminosi diurni e notturni. L’impresa dovrà inoltre assicurare il passaggio prioritario e senza intoppi dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e di pronto intervento, provvedendo se necessario a sospendere temporaneamente le attività di cantiere.

8 commenti

  1. carmelo1819 25 Ottobre 2026 10:26

    Un intervento che cambierà il volto di uno dei luoghi più centrali e frequentati della città, con l’obiettivo di restituire a Messina uno spazio più moderno, funzionale e accogliente. Sappiamo che ogni cantiere comporta inevitabili disagi, soprattutto in un’area così importante per la vita quotidiana dei messinesi. Per questo chiediamo a tutti un po’ di pazienza e collaborazione. Stiamo lavorando per una città che guarda avanti, senza dimenticare la propria storia”. Così il sindaco Federico Basile

    MA DICO IO, IL SINDACO RILEGGE QUELLO CHE DICE ???

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  2. Maurizio 25 Ottobre 2026 12:03

    Era ora!!!!!!!! riconquistiamo il cielo e un’altro po’ di decoro. Ad maiora Messina!!!

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  3. Maurizio 25 Ottobre 2026 12:14

    Vorrei inoltre ricordare, ai pochi estimatori che continuano a criticare tutto e più di tutto, che nel dibattito culturale, architettonico e giornalistico ai tempi della realizzazione della tarigghia, la struttura è stata più volte stroncata e inserita tra gli orrori urbanistici e definita una delle tre piazze più brutte d’Italia.

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  4. Vinc Ricciardi 25 Ottobre 2026 13:04

    a parte che in dialetto si dice ratigghia e non tarigghia (la tarigghia è uno scherzo pesante, non una griglia) , a parte questo io sarò il solo, non capirò niente, ma difendo la povera ratigghia il cui volume aperto e non invadente è stato per anni un punto di equilibrio estetico di una piazza altrimenti senza identità.
    Difendo la ratigghia, vittima di luoghi comuni e incomprensioni, il nostro innocuo petite arche. Senza, la piazza sarà più brutta, scommettiamo?

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  5. giseppe 25 Ottobre 2026 14:32

    I vegetariani esultano!!! scherzo…

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  6. Verita 25 Ottobre 2026 16:21

    E se la gente non lo avesse evidenziato… i professionisti e gli esperi lo avrebbero iniziato lo smantellamento proprio in concomitanza dello street food! 🤣🤣🤣

    Questi i governanti 🤷‍♂️

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  7. Uccio 25 Ottobre 2026 19:59

    Ma andranno via pure i piloni che sorreggono quelle doghe, spero! Mi aspetto di tutto! Troppo breve il tempo x smontare tutto! E così dopo gli iconici detti messinesi della menza birra, menza iunnata, menza ca panna….avremmo menza tarigghia…o ratigghia qual dir si voglia.

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  8. Guido S. 26 Ottobre 2026 02:07

    Bisogna eliminare tutta la tranvia e l’isola pedonale inutile, così ritorno a fare l’inversione a u in mezzo al viale san martino come facevo con la lancia Thema nel 1992 93 🥳🥳🥳❤️

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