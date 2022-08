Messina. Degrado in Via Cardines, in attesa della Vara. FOTO - Tempostretto

Il degrado di una delle zone pedonale più incantevoli della città, integralmente in mano agli esercenti. E domani da qui, in molti, assisteranno alla girata della Vara

SegnalazioneWhatsApp al 366.8726275: “Questo è lo stato attuale di via Cardines, crocevia dei turisti, tra la chiesa dei Catalani e le Quattro fontane. Domani punto critico della Virata della Vara, ove si accalcheranno decine e decine di persone. E’ uno spettacolo indecoroso. Sporcizia, carrellati abbandonati dagli esercenti che hanno chiuso per il periodo estivo; sedie e tavoli lasciati incustoditi, ombrelloni da circo e divisori rotti da vandali o per l’incuria; piante non curate, pavimentazione instabile, sacchetti dei rifiuti abbandonati qua e là, estintori , tavolini.. per qualsiasi necessità. Un quadro decadente”.