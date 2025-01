Incivili in azione anche durante le feste natalizie

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera, questa è la discarica che alcuni incivili hanno creato da settimane in via Turriano, nel rione Gravitelli. Siamo accanto all’università, ex Istituto d’anatomia umana, sede di esami. Seguo il vostro giornale on line e vorrei che queste foto fossero pubblicate e segnalate. Grazie”.