Messina. Discarica di rifiuti in via Principessa Mafalda

Abbandonare rifiuti per strada comporta sanzioni di natura penale e civile. Meglio utilizzare il sistema gratuito d ritiro ingombranti gestito online da Messina Servizi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Quello che vedete sono rifiuti solidi urbani che da giorni sono stati scaricati sul marciapiede in via Principessa Mafalda!”.

La foto che ci ha inviato il nostro lettore mostra vecchi mobili e altri rifiuti ingombranti abbandonati per strada. Con ogni probabilità sono frutto dell’attività illegale di qualche svuota cantine o di privati che hanno svuotato casa delle suppellettili di cui non avevano più bisogno.

Ricordiamo ancora una volta che abbandonare rifiuti senza rispettare le regole comporta sanzioni di natura penale e civile. Peraltro, è il caso di evidenziare che Messina Servizi effettua un servizio gratuito di ritiro a domicilio degli ingombranti effettuato tramite una piattaforma online dedicata. Quindi perché rischiare?