Messina diventa la capitale dell’innovazione con il Sud Innovation Summit 2025

Messina si prepara ad accogliere il Sud Innovation Summit 2025 – AI for Future, il più grande evento dedicato a innovazione, tecnologia e digitalizzazione nel Sud Italia, in programma il 16 e 17 ottobre al Polo Papardo dell’Università di Messina.

Per due giornate la città si trasformerà in un vero e proprio Villaggio dell’Innovazione, con palco principale, 5 distretti tematici e 16 sale verticali in cui si alterneranno dirigenti, accademici, imprenditori e professionisti da tutta Italia e dall’estero.

Oltre 100 relatori e grandi aziende internazionali — tra cui Microsoft, Google, Ibm, PwC, Sky, Airbnb, Booking, Expedia, WeRoad e Italianway — racconteranno come l’intelligenza artificiale stia già rivoluzionando il modo di lavorare, produrre e innovare.

Il Sud Innovation Summit, ideato e organizzato da Sud Innovation Aps e promosso dal Comune di Messina, è un evento gratuito e aperto a tutti: studenti, professionisti, imprenditori, enti e cittadini interessati a comprendere come la tecnologia e la creatività possano generare valore per i territori del Mezzogiorno.

In primo piano lavoro e nuove competenze

Un’attenzione speciale sarà dedicata al tema del lavoro e delle nuove competenze: nel corso del Summit sarà attivo il Sis Talent Hub, lo spazio in cui aziende, enti e giovani talenti potranno incontrarsi di persona per condividere esperienze, lasciare il proprio curiculum o partecipare a colloqui conoscitivi. L’iniziativa è promossa in collaborazione con Ido – Informagiovani Messina e con il Centro per l’Impiego, a conferma del ruolo del Summit come piattaforma di incontro tra formazione, impresa e opportunità reali di occupazione.

Dall’intelligenza artificiale alle “città intelligenti” e le nuove tecnologie

Accanto ai seminari e alle tavole rotonde, i partecipanti troveranno laboratori esperienziali, spazi di confronto e momenti dedicati all’apprendimento pratico. Il programma affronterà i grandi temi del nostro tempo: Intelligenza Artificiale e Programmazione, Economia dei Contenuti e dei Creatori Digitali, Sostenibilità, Città Intelligenti, Tecnologie Alimentari e Agricole, Futuro del Lavoro, Tecnologie Legali ed Ecosistema delle neo aziende”.

Al termine delle due giornate, i partecipanti regolarmente iscritti riceveranno un attestato di partecipazione, valido come evidenza formale nei percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale.

Grazie all’intesa con Trenitalia, sono previsti sconti fino all’80% sui viaggi da e per Messina nei giorni dell’evento.

📅 16–17 ottobre 2025

📍 Università degli Studi di Messina – Polo Papardo

🎟 Partecipazione gratuita, registrazione obbligatoria

Due giornate per capire, innovare e connettersi, nel cuore di una città che guarda al futuro.

Messina diventa la capitale dell’innovazione nel Sud.

📎 Tempostretto è Local Media Partner del Sud Innovation Summit 2025 – AI for Future.