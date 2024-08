Messina, è il giorno di Gigi D’Alessio a Capo Peloro

Il cantante ripercorrerà una carriera lunga 30 anni, fatta di tante hit e brani che hanno fatto innamorare i suoi fan

MESSINA – È il giorno di Gigi D’Alessio. Stasera a Capo Peloro, il celebre artista campano porterà in riva allo Stretto la propria musica, cantando sul palco hit lanciate in oltre 30 anni di carriera. Da “Non mollare mai” a “Il cammino dell’età”, da “Mon amour” a “Quanti amori”, passando per “Como suena el corazón”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri brani, D’Alessio è così pronto a chiudere il mese d’agosto degli eventi, con una Messina proiettata verso la fine dell’estate.

Con lui sul palco ci saranno Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). L’appuntamento è stasera alle ore 21.