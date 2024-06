Messina e Reggio unite nel segno del turismo

I sindaci Basile e Falcomatà firmano il protocollo d'intesa per lo sviluppo turistico dell'Area dello Stretto

MESSINA – Un matrimonio nel segno dello Stretto. Sta per iniziare, ore 18 del 23 giugno, al Capo Peloro Resort, la seconda edizione del Meeting del Turismo 2024 (Meet). I sindaci Basile e Falcomatà stanno per fimare il protocollo d’intesa per lo sviluppo turistico dell’Area dello Stretto.

Per la prima volta, in via formale, l’Area dello Stretto inizia a parlare di turismo in maniera unitaria. L’occasione è l’iniziativa promossa dal Comune e Città metropolitana di Messina, dal Comune e dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, e dall’Autorità portuale dello Stretto.

Dal 23 al 29 giugno, 19 buyer turistici italiani, europei e internazionali, molti dei quali in arrivo grazie ai nuovi collegamenti aerei di Ryanair, partner dell’iniziativa, si divideranno tra Reggio Calabria e Messina per valutare e programmare, tramite visite sui posti, workshop e b2b, possibili pacchetti per le due aree metropolitane dello Stretto.

Il programma del 23 giugno

Domenica 23 giugno, alle ore 18, presso l’Hotel Capo Peloro Resort, in programma l’inaugurazione del “Meeting Tourism dello Stretto 2024”. Porteranno i saluti istituzionali i sindaci Basile e Falcomatà, l’assessora regionale al Turismo Elvira Amata, gli assessori al Turismo Enzo Caruso e alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina e il commissario Autorità di sistema portuale dello Stretto, Adsp, il contrammiraglio Antonio Ranieri.

Il convegno d’apertura proseguirà con gli interventi dei tre relatori Alberto D’Alessandro – Team Europe Direct su “Turismo ed Economia del Mare”, Sabrina Busato – Federazione Europea Itinerari Storici culturali e turistici su “Lo Stretto di Messina nella rete di Italian Blue Route” e Pietrangelo Pettenò – Medfort su “Ulisse: la rotta del Mito per valorizzare lo Stretto”.

