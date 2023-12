Messina. Ecco il palco di piazza Duomo, stasera il concerto di Gabry Ponte - Tempostretto

Il celebre dj vuole far ballare Messina e abbracciare più generazioni

MESSINA – Tutto pronto per il primo dei due concerti natalizi organizzato dall’amministrazione comunale. In piazza Duomo ecco il palco dove stasera si esibirà Gabry Ponte. Il celebre dj vuole far ballare Messina e abbracciare almeno due generazioni: quelli che lo ascoltavano a inizio anni Duemila e chi, invece, lo ha scoperto con le hit più recenti.

Ma l’evento clou sarà tra cinque giorni. Il 28 dicembre i Pooh si preparano ad abbracciare la città, i messinesi e i tanti dalla Sicilia che si stanno organizzando per esserci. Pullman organizzati sono annunciati, ad esempio, da Catania e da Siracusa, ma il tam tam social prosegue e ci si aspetta una grande affluenza.