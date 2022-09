Messina. Ecco le targhe esplicative ai piedi dei Giganti Mata e Grifone - Tempostretto

I Giganti resteranno a Piazza Unione Europea fino al 30 settembre

Il prof. Rosario La Fauci, docente di discipline audiovisive dell’Indirizzo Artistico Multimediale del Liceo Seguenza, ha realizzato la grafica di una targa didascalica da apporre alla base dei Giganti.

Il testo della targa, curato dall’assessore alla Cultura, Enzo Caruso, evidenzia quanto la Città di Messina, attraverso i Giganti Mata e Grifone, esprima simbolicamente, nella sua centralità del Mediterraneo, l’essere da sempre crocevia di popoli e culture, e, con il suo Porto naturale, città accogliente senza discriminazione alcuna verso ogni etnia o religione.

Le targhe, in italiano ed in inglese, le cui stampe su materiale plastico sono state donate dalla ditta GraphoDigital, grazie al Servizio comunale Pronto Intervento, sono da oggi installate sui pianali delle due statue equestri per fornire indicazioni ai turisti in transito a Messina.