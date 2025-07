Messina, emergenza incendi rientrata

Intorno a mezzanotte domati gli ultimi focolai attivi sia al centro che nei villaggi rivieraschi tirrenici. Spenti i roghi a Pezzolo e Galati Mamertino

Messina – E’ cessata ufficialmente intorno alla mezzanotte l’emergenza incendi che per tutta la giornata del 25 giugno ha letteralmente arroventato la città. A quell’ora infatti i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme che hanno distrutto le campagne tra il villaggio Santo e Salita Montesanto, arrivando a lambire l’abitato di Messina 2.

Paura sulle colline del centro

Tanta paura per i residenti, con le fiamme a ridosso delle abitazioni, visibili anche dalla tangenziale autostradale, e alte e dense colonne di fumo scuro che il vento ha sospinto a più riprese anche verso il centro città. In prima battuta intorno alle 16 i roghi sembravano sotto controllo poi a più riprese, nel pomeriggio e in serata, alimentati dal vento, hanno ricominciato ad espandersi. Minacciato il serbatoio Amam di Montesanto, che per fortuna non ha riportato danni.

Incendi in zona nord

Situazione difficile anche nei villaggi della zona tirrenica messinese, tra Acqualadroni e Tono. Qui in particolare la fitta boscaglia tra le abitazioni ha spaventato e messo in fuga alcuni dei residenti, in nottata tornati a casa quando la situazione era completamente sotto controllo.

Roghi in provincia

Più tranquilla la situazione in provincia, dove sono stati segnalati dei focolai di poco conto, domati in brevissimo tempo. In tarda serata due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenuti rispettivamente a Pezzolo e Galati Mamertino. In entrambi i casi sono andate a fuoco appena una manciata di sterpaglie e i roghi sono stati spenti prima che potessero allargarsi.