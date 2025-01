Messina. Ennesima perdita d’acqua potabile in strada

All'Amam sono cambiati presidente e Consiglio d'amministrazione ma i problemi stentano ancora a trovare soluzione

MESSINA Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da più di 10 giorni tutte le mattine acqua potabile, via Consolare Pompea 1831 – Ganzirri”.

Pubblichiamo ancora una volta la segnalazione di un perdita d’acqua potabile. Questo tipo di problematica è particolarmente insopportabile a fronte dei disagi recentemente sopportati dai messinesi per la crisi idrica. Il nuovo presidente dell’Amam, Paolo Alibrandi, da noi interpellato, ha dichiarato che sono previsti degli interventi organici di sistemazione. La pazienza dei cittadini, però, non si accontenta degli annunci e pretende i fatti, che ancora non arrivano. A questo punto, sembra sempre più chiaro che il cambio di guardia all’Amam non abbia ancora prodotto quello scatto in avanti in termini di efficienza e tempestività che era legittimo attendersi.