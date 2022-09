Messina. "Ex Gil aperto solo di pomeriggio, chi può andare solo di mattina resta fuori" - Tempostretto

Il sollecito da parte della consigliera comunale Federica Vaccarino

Il campo di atletica “Salvatore Santamaria”, meglio noto come “Ex Gil”, “è aperto solo di pomeriggio ma sono tantissimi i cittadini che mi hanno sottolineato la necessità, spesso dovuta a motivi lavorativi o di gestione familiare – di poter utilizzare l’impianto al mattino”.

La consigliera comunale Federica Vaccarino ha presentato un’interrogazione al sindaco Federico Basile. “Al momento – scrive – non è presente la figura di un custode per le ore diurne che sia, in più, dotato di un brevetto per il primo soccorso.

Evidenziate problematiche non solo di tipo organizzativo, ma anche strutturali e legate ai servizi. “Spogliatoi e docce sono stati chiusi nel periodo della pandemia, ad oggi non sono mai stati riaperti. Una carenza che costringe gli utenti a cambiarsi all’aperto, modalità poco consigliata con l’arrivo dei mesi più freddi. Non ultima, poi, la questione pulizia e illuminazione: i classici lavori di scerbatura dovrebbero avere una cadenza ravvicinata per garantire il massimo dell’igiene agli utenti. La sostituzione dei fari non funzionanti, inoltre, garantirebbe un utilizzo più sicuro della pista e, non da meno, aumenterebbe il livello di sicurezza di un’area davvero poco illuminata nelle ore serali. La speranza è che l’amministrazione – che negli anni scorsi non ha agito per la risoluzione di queste problematiche – si mostri sensibile alle esigenze di tanti cittadini e possa riconsegnare in breve tempo ai tanti sportivi messinesi una struttura storica».