Messina. Ex studenti del "Seguenza" ancora insieme a 48 anni da diploma - Tempostretto

Una serata insieme per celebrare la forte amicizia che continua a legarli tra loro

MESSINA – Hanno voluto rinnovare l’appuntamento, sottolineando la bella e forte amicizia che continua a legarli tra loro. E così, si sono ritrovati ancora una volta, dopo 48 anni (ma si conoscono da 53 avendo vissuto insieme i cinque anni di Liceo), gli ex studenti della V F dello Scientifico “Seguenza”. Le loro ultime esperienze scolastiche a stretto contatto di gomito si erano concluse con l’Anno 1974-1975, quando quei baldanzosi ragazzi di Piazza Antonello superarono l’Esame di Stato a cui seguirono singole scelte e quindi diversi percorsi professionali. Ma qualcosa di speciale tiene ancora uniti tra loro gli ex compagni che hanno avuto modo di incontrarsi in un noto locale della nostra città per rivedersi e trascorrere un’altra serata insieme. In attesa di “convocare” altri ex studenti della classe V F (alcuni di essi vivono in varie parti d’Italia e uno in Brasile), hanno risposto presente al nuovo appello: Giuseppe Arena, Margherita Calò, Giampaolo Colomban, Filippo Denaro, Cesare Giorgianni, Enrico Grasso, Cristina Italiano, Silvana Mencaroni e Domenico Rizzotti.