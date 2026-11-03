 Messina. Figlie del Divino Zelo, due residenze universitarie da 92 posti

Messina. Figlie del Divino Zelo, due residenze universitarie da 92 posti

Redazione

Messina. Figlie del Divino Zelo, due residenze universitarie da 92 posti

martedì 03 Novembre 2026 - 08:30

Interventi da 1 milione e 800mila euro per le residenze Ostello e Annunziata

Due residenze che, nel loro insieme, mettono a disposizione 92 posti letto. La Residenza Universitaria Ostello dispone di 50 posti letto, distribuiti in 26 camere singole e 12 doppie, con un programma economico del valore di 998.300 euro. La Residenza Universitaria Annunziata conta invece 42 posti letto, distribuiti in 28 camere singole e 7 doppie, con un programma economico del valore di 838.572 euro.

Le Residenze dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo hanno previsto interventi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il valore complessivo dei due programmi economici ammonta a 1.836.872 euro.

Gli interventi riguardano la riqualificazione, il miglioramento funzionale e la valorizzazione delle strutture, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di accoglienza destinata alla popolazione universitaria. Maggiori dettagli si conosceranno nel corso di una conferenza stampa in programma il prossimo 25 novembre.

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