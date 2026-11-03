Messina. Figlie del Divino Zelo, due residenze universitarie da 92 posti

Interventi da 1 milione e 800mila euro per le residenze Ostello e Annunziata
Due residenze che, nel loro insieme, mettono a disposizione 92 posti letto. La Residenza Universitaria Ostello dispone di 50 posti letto, distribuiti in 26 camere singole e 12 doppie, con un programma economico del valore di 998.300 euro. La Residenza Universitaria Annunziata conta invece 42 posti letto, distribuiti in 28 camere singole e 7 doppie, con un programma economico del valore di 838.572 euro.
Le Residenze dell’Istituto delle Figlie del Divino Zelo hanno previsto interventi collegati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il valore complessivo dei due programmi economici ammonta a 1.836.872 euro.
Gli interventi riguardano la riqualificazione, il miglioramento funzionale e la valorizzazione delle strutture, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di accoglienza destinata alla popolazione universitaria. Maggiori dettagli si conosceranno nel corso di una conferenza stampa in programma il prossimo 25 novembre.