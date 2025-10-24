Messina. “File mensili per ritirare i farmaci del piano terapeutico e degrado degli ambienti”

La segnalazione di un disagio dei pazienti alla Cittadella della salute, ex Mandalari. La responsabile Rossitto: "Attendiamo la ristrutturazione e facciamo il massimo per ridurre i tempi d'attesa. E per tenere pulito"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Come ogni mese facciamo il viaggio della speranza. Nel senso che per ritirare i farmaci del piano terapeutico (alla Cittadella della salute, ex Mandalari di Messina, n.d.r.), sappiamo a che ora andiamo e non sappiamo quando usciamo. Io ancora ancora sono fortunato, posso muovermi. Vedo per persone sofferenti, anziani che sono in fila silenziosa. Magari una volta arrivato turno ti senti dire che i farmaci debbono arrivare. Poi c’è l’aspetto del degrado. Ambienti fatiscenti, bagni sporchi, sedie disastrate. Pavimenti mal messi e poco puliti. Poi ci sono i prelievi del sangue da parte di colonie di zanzare che ti pungono in ogni dove, prurito e eruzioni cutanee dolorose. Questo grazie alla mancanza di pulizie esterne e interne. Dovrebbe essere un ambiente curato nel rispetto di persone che stanno male. E che si vedono costrette da un sistema da terzo mondo che ti costringe a fare file interminabili per piani terapeutico salvavita. Allego foto eloquenti e invito Tempostretto a dedicarsi un attimo a queste cose”.

La dottoressa Rossitto: “Facciamo il massimo per alleviare i tempi d’attesa”

A rispondere è Alfina Rossitto, responsabile Unità operativa complessa area assistenza farmaceutica territoriale: “Pur con tutte le difficoltà esistenti, per il notevole afflusso di utenza giornaliera e la carenza di personale, si cerca in ogni modo di alleviare i tempi di attesa. A tal riguardo si è attivata la procedura preventiva di inviare, da parte dei pazienti, il piano terapeutico per e-mail, dando pronta risposta”.

“Siamo in attesa di una ristrutturazione”

Continua la dottoressa Rossitto: “Per quel concerne l’aspetto di degrado degli ambienti, sismo in attesa dei lavori di ristrutturazione, peraltro già deliberati dalla direzione. Comunque i locali vengono mantenuti nel massimo rispetto dell’utenza. Per quel che concerne i bagni sporchi, appena accaduto si è provveduto a richiamare la ditta di pulizie al massimo impegno. Per quel che riguarda la disinfestazione, è stata eseguita nel mese di agosto. Quanto sopra è dimostrabile, in qualsiasi momento, da apposita documentazione esistente agli atti”.