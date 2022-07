Messina, folla per Carmen Consoli. La "Cantantessa" apre LiveMe: "Ho sangue buddaci" - Tempostretto

L'artista catanese sul palco urla: "Ho un po' di sangue buddaci anche io". Poi i grandi successi e i nuovi brani. E la città risponde presente con migliaia di fan a cantare con lei

MESSINA – Il primo dei concerti gratuiti che nelle prossime settimane animeranno l’estate messinese è stato un successo. La “Cantantessa” Carmen Consoli ha aperto gli eventi della rassegna #LiveMe in una Piazza Duomo gremita, con una buona parte di cittadini ad appostarsi sotto al palco per cantare i suoi grandi successi e un’altra a girare tra Piazza Duomo e le vie limitrofe, avvolti dalla musica dell’artista catanese e siciliane.

C’è anche Marina Rei

E i grandi successi ci sono stati tutti, così come l’inedito “Un momento di felicità”, scritto e cantato con Marina Rei, sua ospite per la serata. Pioggia di applausi e canzoni urlate a squarcia gola dalla folla, mentre Carmen Consoli si divertiva sul palco e il meteo, clemente, ha evitato di rovinare la serata di Piazza Duomo.

Carmen Consoli: “Ho sangue buddaci”

“Appena arrivati in Sicilia mi sono sentita a casa – racconta lei sul palco, quasi un’ora dopo l’inizio previsto e dando il via al concerto -. Io sono catanese ma la mia famiglia si spostò a Catania dopo il terremoto. Insomma: un po’ di sangue buddaci ce l’ho pure io”. Da lì una serie di brani per un concerto di un’ora e mezza. Circa 4mila dovrebbero essere stati i messinesi presenti, forse qualcosa in più tra gli “stabili” in piazza e quelli girovaghi nel centro cittadino che si sono fermati ad ascoltare.

“Vi auguro un periodo di grande apertura”

Presenti anche membri dell’amministrazione e del Consiglio comunale, rimasti tra la folla ad osservare e cantare. Tra “parole di burro” e “amore di plastica”, “contessa miseria” e “confusa e felice”, Carmen Consoli ha così dato il via alla serie di concerti che oggi proseguirà con l’arrivo sul palco di Nino Frassica, idolo della città. “Vi auguro un periodo di grande apertura”, ha dichiarato lei nel finale, riferendosi alle chiusure a causa del Covid degli ultimi due anni che hanno praticamente annullato la maggior parte degli eventi musicali di questo tipo. Messina, invece, ieri ha riscoperto la gioia della musica e dello stare insieme.