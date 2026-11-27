L’Amministrazione punta a rendere fruibili i primi spazi del complesso e a reperire nuove risorse per completare l’intervento

Sopralluogo da parte degli assessori Francesco Caminiti ed Enzo Caruso ai lavori del Forte Gonzaga. Con loro il rup Francesco Falcone, il direttore dei lavori Gaetano Tosto e i rappresentanti dell’impresa esecutrice, Pamas Restauri.

Il maestoso monumento cinquecentesco è interessato da un intervento di restauro, finanziato per il recupero di una parte del complesso. Il rup e il direttore dei lavori hanno illustrato lo stato di avanzamento del cantiere, soffermandosi sugli interventi di consolidamento e restauro già completati e su quelli attualmente in corso. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima estate.

In questa occasione, gli assessori hanno inoltre indicato le priorità necessarie a garantire la piena fruibilità degli spazi interessati dal primo stralcio del progetto, con l’obiettivo di restituire alla città una prima, significativa porzione del Forte, pienamente accessibile e destinata ad accogliere attività culturali e visite.

È stato infine ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a reperire ulteriori risorse finanziarie per completare l’intervento e restituire nella sua interezza alla città uno dei monumenti più significativi del patrimonio storico-architettonico messinese.