La cura più completa è quella che non dimentica mai la persona

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, perché ci ricordano che una diagnosi può cambiare il percorso della vita, ma non necessariamente interromperlo.

Oggi raccontiamo la storia di Claudia, ricercatrice del Cnr, impegnata nel settore delle energie rinnovabili, madre di due figli adolescenti, moglie e donna dalla straordinaria determinazione.

La diagnosi e il percorso di cura

Nel 2024 arriva una diagnosi che cambia improvvisamente le sue prospettive: un tumore al seno. Da quel momento inizia un percorso di cura nel quale Claudia viene presa in carico a 360 gradi dal personale sanitario dell’ospedale Papardo: dalla diagnosi all’intervento chirurgico, eseguito dalla dottoressa Maria Grazia Lo Schiavo, fino al successivo percorso oncologico seguito dalla dottoressa Giusy Ricciardi.

La storia di Claudia non è soltanto una storia di cure e trattamenti. È soprattutto una storia di continuità, coraggio e vita.

Ricerca, famiglia e traguardi scientifici

Durante il percorso terapeutico Claudia continua a lavorare da casa, a fare sport, a prendersi cura della propria famiglia, ad accompagnare i suoi due figli adolescenti nel loro percorso di crescita e a vivere pienamente il suo ruolo di moglie e madre.

E continua a fare ricerca. Presenta 10 progetti, partecipa a congressi scientifici e porta avanti attività professionali di grande valore. Tra queste spicca il finanziamento del progetto Ionflux nell’ambito dell’Eic Pathfinder Open, prestigioso programma europeo che sostiene idee scientifiche e tecnologiche pionieristiche e ad alto rischio. Claudia ha ottenuto questo importante risultato come coordinatrice di un consorzio internazionale, con una proposta dedicata allo sviluppo di tecnologie innovative per l’accumulo di energia. A questi risultati si aggiunge l’organizzazione e la presidenza delle conferenze internazionali Icset 2025 e Icset 2026, dedicate alle tecnologie energetiche sostenibili: occasioni di confronto e collaborazione tra ricercatori ed esperti provenienti da diversi Paesi.

Non identificare la persona con la malattia

Claudia ci insegna quanto sia importante non identificare una persona con la sua malattia. Lei non ha smesso di essere ricercatrice, madre, moglie, donna. Ha continuato a coltivare le proprie passioni, i propri affetti e i propri obiettivi, anche durante le cure. Questi traguardi sono stati raggiunti mentre affrontava un percorso terapeutico impegnativo, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie energie.

L’approccio psicologico può fare davvero la differenza: permette di affrontare le paure, elaborare i cambiamenti e continuare a riconoscersi nella propria vita, anche quando tutto sembra improvvisamente diverso. Per questo Claudia ha scelto di regalarci la sua testimonianza. Per ricordarci che dietro ogni diagnosi c’è una persona con una storia, una famiglia, un lavoro, dei sogni e tanti progetti ancora da realizzare. La malattia può interrompere alcune abitudini, modificare i ritmi e imporre nuove sfide. Ma la vita continua, e merita di essere vissuta in ogni sua dimensione.