Messina, frana a Piazza d’Armi

Una frana caduta da almeno una settimana nella strada che poi sale verso i Colli. E segnalata da una lettrice

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Mi chiamo Jennifer e vorrei fare una segnalazione sulla città di Messina. È ormai da almeno una settimana che a pochi metri da Piazza d’Armi un pezzo di montagna è franato, finendo sull’asfalto. Ci troviamo nella strada che poi sale verso i colli San Rizzo, su Google Maps esce come strada provinciale 42. Finora l’unica cosa che è stata fatta è mettere una segnaletica, dato che si tratta anche di una strada a doppio senso. Ma è assurdo che finora non si sia provveduto a sistemare il danno. Peraltro, potrebbe essere molto pericoloso, se la montagna continuasse a franare, perché potrebbe anche bloccare totalmente la circolazione stradale. Non so, magari qualcun altro ha già segnalato il problema ma volevo nel caso farlo presente. Grazie”.