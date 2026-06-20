Messina, Francesco Arena confermato “3 Pani” dal Gambero Rosso

La cerimonia che ha confermato, per il settimo anno consecutivo, il riconoscimento al maestro panificatore messinese si è svolta a Napoli venerdì 19 giugno

MESSINA – Per il settimo anno consecutivo Francesco Arena si riconferma tra i migliori artigiani del pane d’Italia. Il maestro panificatore messinese ha ottenuto ancora una volta i prestigiosi Tre Pani nella Guida Pane & Panettieri d’Italia 2027 del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato ai panifici d’eccellenza del Paese. La nuova edizione della guida è stata presentata venerdì 19 giugno presso la Stazione Marittima di Napoli, nell’ambito di “Rotte Mediterranee – Terra Mare Visione”, l’evento che ha celebrato i 40 anni di attività editoriale e di racconto del patrimonio enogastronomico italiano del Gambero Rosso.

La guida Pane e Panettieri del Gambero Rosso

L’ottava edizione della guida Pane e Panettieri d’Italia del Gambero Rosso attraversa la Penisola con 550 panifici selezionati, 40 nuove insegne e 70 “Tre Pani”, il massimo riconoscimento assegnato alle eccellenze dell’arte bianca italiana. La riconferma dei Tre Pani in Guida per Arena rappresenta non soltanto un premio all’eccellenza produttiva, ma anche il riconoscimento di un percorso costruito su etica, sostenibilità, ricerca e profondo legame con il territorio. Considerato il panificatore più premiato della città dello Stretto, Francesco Arena ha seguito le orme della nonna Teresa e del padre Masino, diventando un punto di riferimento per la panificazione in Sicilia. Oltre che per la qualità delle sue produzioni, Francesco Arena è apprezzato nell’isola per il contributo che ha saputo dare negli anni per la valorizzazione della cultura gastronomica siciliana.

Arena: “Conferma del lavoro di ogni giorno”

«Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a Gambero Rosso – ha commentato Francesco Arena, l’Ambasciatore del Gusto messinese – per questo importante riconoscimento ricevuto nell’ambito della guida Pani e Panettieri d’Italia. Essere premiato con i Tre Pani per il settimo anno consecutivo rappresenta per me un grande onore e una conferma del lavoro, della passione e dei sacrifici che ogni giorno dedichiamo al nostro mestiere. Questo premio non è soltanto mio, ma appartiene a tutte le persone che condividono con me questo percorso. Ringrazio la mia famiglia, che da sempre mi sostiene con affetto, pazienza e fiducia, e il mio straordinario staff che ogni giorno mi supporta e, perché no, mi sopporta, affrontando insieme le sfide quotidiane con professionalità, impegno e dedizione. Un ringraziamento speciale – ha concluso Francesco Arena – va anche ai nostri clienti, che continuano a sceglierci e a credere nella qualità del nostro lavoro. Questo riconoscimento ci spinge a continuare a migliorare, mantenendo vive la tradizione, la ricerca e l’amore per il pane artigianale».