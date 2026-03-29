 Messina Futsal campione e promosso in Serie A2 Elite

Messina Futsal campione e promosso in Serie A2 Elite

Simone Milioti

Messina Futsal campione e promosso in Serie A2 Elite

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domenica 29 Marzo 2026 - 10:00

I giallorossi cadono a Mazara nell'ultima giornata ma il Marsala non vincendo lascia a loro il primo posto nel girone D

Un epilogo inaspettato ma che rende giustizia ai giallorossi di coach Fiorenza e cari al presidente Caratozzolo. Il Messina Futsal perde alla fine sul campo del Mazara nell’ultima giornata di campionato in Serie A2, ma mantiene la testa del girone D con due punti di vantaggio sul Marsala che, ultima squadra ancora in grado si sorpassarla, cade a sorpresa contro il Regalbuto regalando così la vittoria del campionato nel girone e la promozione in Serie A2 Elite, la seconda nazionale, ai giallorossi peloritani.

Capitan Piccolo e compagni hanno concluso al meglio una stagione storica per la città di Messina. Un campionato da grandi protagonisti sempre ai vertici in campionato, tanto da meritarsi la qualificazione alla Coppa Italia regionale. Vinto il girone D poi i giallorossi hanno preso parte alla final four nazionale, il livello era davvero molto alto ma la soddisfazione di essere tra le migliori quattro d’Italia è stata tanta.

Mazara – Messina Futsal 6-3

Nella sfida di Mazara che ha concluso in modo più che positivo la stagione il Messina Futsal passa a condurre con Puglisi, il Mazara ribalta nel primo tempo con Bruno e Di Conto. A inizio ripresa Joao, Bruno, Buscaglia e Danek direttamente dalla porta permettono ai locali di issarsi sul 6-1. Nel finale le reti di Cruz Caropi e Flores per Messina.

Risultati giornata e classifica finale

Roma 3z History – Eur 2-3
Accri – Junior Domitia 4-2
Mazara – Messina Futsal 6-3
Piazza Armerina – Soverato 7-5
Marsala – Regalbuto 4-7

Messina Futsal 35 punti, Piazza Armerina e Marsala 33, Mazara ed Eur 29, Regalbuto 26, Soverato 25, Roma 3z History 18, Acri 14, Junior Domitia 13.

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