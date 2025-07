Messina Futsal, si separano le strade con il direttore generale Angelo Alessandro

La prima mossa della stagione 2025/2026 è una separazione. Il presidente Caratozzolo: "Serenamente si interrompe la collaborazione"

MESSINA – Si sono divise le strade tra il Messina Futsal ed Angelo Alessandro, che ha rivestito, dallo scorso mese di febbraio, il ruolo di direttore generale e curato, in particolare, il settore giovanile del club giallorosso.

“Di comune accordo ed in maniera cordiale si è interrotta la collaborazione con Angelo Alessandro – dichiara il presidente Fabrizio Caratozzolo – Ci siamo incontrati ed abbiamo deciso serenamente di separarci. Gli auguro un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni, in linea, del resto con la sua competenza”.

Nei prossimi giorni, il Messina Futsal inizierà a comunicare i movimenti di mercato in entrata e presenterà organigramma e staff tecnico per la stagione 2025/2026, che lo vedrà impegnato nei campionati nazionali di calcio a 5 di serie A2 e Under 19.