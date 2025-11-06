Messina, Gaetano Signoriello dell’ospedale Papardo è il nuovo presidente Simeu Sicilia

È la Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza, associazione aperta a infermieri, medici e figure del pronto soccorso

MESSINA – La Direzione Strategica dell’ospedale Papardo di Messina ha annunciato, congratulandosi, che il dottor Gaetano Signoriello è stato nominato presidente Simeu Sicilia, Società Italiana della medicina di emergenza-urgenza, associazione aperta agli infermieri, ai medici e alle altre figure impegnate in pronto soccorso, nell’emergenza territoriale e nelle strutture di medicina d’urgenza.

L’Associazione persegue finalità di interesse generale e di utilità sociale nel realizzare l’attività di ricerca scientifica e di formazione dei medici, degli infermieri e di altri attori operanti nel sistema dell’Emergenza secondo principi ispirati a solidarietà ed umanità.

“Il dottor Signoriello, Dirigente Medico del M.C.A.U. – spiegano dal Papardo – si sofferma sull’importanza di incrementare la ricerca scientifica. Il Centro studi produce e coordina ricerche, analisi, documenti e linee guida sui temi principali dell’ambito scientifico di interesse della società, volta a promuovere la ricerca nell’ambito della Medicina d’Emergenza-Urgenza. La sua organizzazione è pensata per massimizzare l’attività di ricerca con il fondamentale supporto di tutto il Consiglio Nazionale SIMEU”.