Messina-Gelbison, partita la prevendita. Le promozione in Curva Sud - Tempostretto

La partita si giocherà allo stadio Franco Scoglio sabato 15 ottobre alle ore 14:30

MESSINA – È scattata la prevendita per la partita Messina-Gelbison, in programma sabato 15 ottobre alle ore 14.30 allo stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato, che trovate nel dettaglio in basso.

La società comunica che, in attesa del completamento dei lavori di adeguamento, resterà chiuso il settore di Tribuna B e gli abbonati potranno accedere in Tribuna A.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

• Curva Sud: € 10, più diritti di prevendita;

• Tribuna Centrale A: € 20, più diritti di prevendita;

• Settore ospiti: € 10, più diritti di prevendita.

Le promozioni per la Curva Sud

Ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni (nati negli anni dal 2016 in poi)

Per quanto riguarda le tariffe a prezzo ridotto esclusivamente per la curva, invece:

• Dai 7 ai 15 anni (nati negli anni dal 2008 al 2015): € 5 (per chi non è inserito in altre iniziative promozionali) più diritti di prevendita;

• Donne e over 65 (dal 1957 in giù) in curva: € 7 più diritti di prevendita.

I punti vendita a Messina e provincia

I biglietti potranno essere acquistati sulla piattaforma PostoRiservato o nei seguenti punti fisici a Messina:

Sede dell’Acr Messina. Strada statale 114, km6.

Arb service. Via Romagnosi, 18.

Bar Maracana. Viale San Martino, 403.

Tabacchi Lauro. Via Antonio Salandra, 50.

Ricevitoria Bossa. Via Tommaso Cannizzaro, 132.

Bar delle Rose. Via Giuseppe Garibaldi, 455.

Tabacchi Manganaro. Strada statale 114, km 15,3 Giampilieri Marina.

E in provincia:

Tabacchi Ballarò a Torregrotta. Viale Europa, 243.

Tabacchi Viola a Barcellona Pozzo di Gotto. Via Roma, 264.

