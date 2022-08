Messina. Giardino Corallo affidato per 3 anni, il 17 settembre i Sud Sound System - Tempostretto

Era chiuso dal 2017, finalmente riapre al pubblico

Dopo cinque anni di chiusura riapre il Giardino Corallo. Gli ultimi spettacoli nell’arena tra via Boner e via Santa Maria dell’Arco risalgono al 2017 (nella foto), poi non era stata più riaperta.

Diversi bandi non erano andati a buon fine, l’ultimo sì, con l’affidamento triennale all’associazione giovanile “Development”, a un canone annuo di 3.800 euro, iva esclusa.

Primo appuntamento sabato 17 settembre alle 21.30 con i Sud Sound System, gruppo salentino che combina ritmi giamaicani e sonorità locali, come le ballate di pizzica e tarantella.

