Messina. Giochi senza quartiere 2026, la II municipalità trionfa per il quarto anno consecutivo

Grande festa a Villa Dante per la finalissima della quinta edizione. Sul podio anche IV e III Municipalità, quest’ultima vincitrice delle prove di caccia al tesoro e orientamento

Una mattinata all’insegna dello sport, del divertimento, della sana competizione e, soprattutto, della condivisione. Si è conclusa sabato, nella cornice di Villa Dante, la quinta edizione dei Giochi senza Quartiere, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con le sette Municipalità cittadine e l’Azienda Speciale Messina Social City, che anche quest’anno ha coinvolto bambini e ragazzi in un percorso di attività ludiche, sportive e ricreative. Villa Dante si è trasformata in un grande spazio di gioco e aggregazione, ospitando la finalissima che ha visto confrontarsi le rappresentative di tutte e sette le Municipalità. Protagonisti i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie, che hanno portato in campo entusiasmo, energia, spirito di squadra e tanta voglia di rappresentare il proprio territorio. Presenti anche i presidenti delle Municipalità, accompagnati dai rispettivi consiglieri circoscrizionali, a testimonianza della partecipazione e della vicinanza delle istituzioni a un progetto che mette al centro le comunità e le nuove generazioni.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata ancora una volta la II Municipalità, che si aggiudica la Coppa dei Quartieri per il quarto anno consecutivo, confermandosi campione assoluta della manifestazione e consolidando un primato che si rinnova nel tempo. Al secondo posto si è classificata la IV Municipalità, mentre il terzo posto è andato alla III Municipalità, protagonista di una prestazione particolarmente brillante: la sua rappresentativa ha infatti conquistato il primo posto sia nella prova di caccia al tesoro sia in quella di orienteering.

La finalissima ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso articolato in diversi appuntamenti territoriali, che hanno coinvolto progressivamente tutte e sette le Municipalità, portando i Giochi direttamente nei quartieri cittadini. Un itinerario pensato per valorizzare i territori, favorire l’incontro tra i giovani e rafforzare il senso di appartenenza alla propria comunità. I Giochi senza Quartiere si confermano, infatti, molto più di una competizione: sono un’occasione concreta per promuovere la socializzazione, l’inclusione, la collaborazione e la partecipazione attiva, attraverso il linguaggio universale dello sport e del gioco.

Il sindaco Federico Basile ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “I Giochi senza Quartiere rappresentano un esempio concreto di come lo sport e il gioco possano diventare strumenti di aggregazione e crescita per l’intera comunità. Abbiamo voluto creare un’occasione in cui i ragazzi potessero essere protagonisti, conoscere altri coetanei e vivere il proprio quartiere con entusiasmo e senso di appartenenza. Complimenti alla II Municipalità per questa quarta vittoria consecutiva e a tutte le rappresentative che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo. La vera vittoria è avere visto Messina giocare e crescere insieme”.

L’assessora alle Politiche Giovanili, Iris Forami, ha evidenziato il significato educativo e sociale della manifestazione: “Anche quest’anno i Giochi senza Quartiere hanno saputo coinvolgere i nostri bambini e ragazzi in un’esperienza che va ben oltre la dimensione sportiva. Ogni tappa è stata un’occasione per incontrarsi, mettersi alla prova, collaborare e scoprire il valore dello stare insieme. La partecipazione di tutte e sette le Municipalità dimostra quanto sia importante investire in iniziative che restituiscano ai giovani spazi di protagonismo e occasioni di socialità. Complimenti alla II Municipalità per il risultato raggiunto e a tutti i partecipanti che, con il proprio entusiasmo, hanno contribuito al successo di questa edizione”.

Il presidente di Messina Social City, Francesco Giorgio, ha aggiunto: “Siamo particolarmente felici che Villa Dante abbia ospitato anche per questa edizione la giornata conclusiva dei Giochi senza Quartiere. Questo spazio rappresenta un importante punto di riferimento per la città, un luogo aperto alle famiglie, ai bambini e ai giovani, dove lo sport, il gioco e le occasioni di incontro contribuiscono a rafforzare il senso di comunità. Come Messina Social City, siamo impegnati a rendere Villa Dante affinché sempre più uno spazio vissuto e partecipato, capace di accogliere iniziative che promuovono benessere, inclusione e aggregazione. Vedere i ragazzi delle sette Municipalità animare il parco con il loro entusiasmo è stata una bellissima testimonianza del valore di questi luoghi per tutta la città”.

La quinta edizione dei Giochi senza Quartiere si chiude dunque nel segno della continuità e dell’entusiasmo, con la II Municipalità ancora sul gradino più alto del podio per il quarto anno consecutivo. Un successo che si affianca a quello di tutte le altre rappresentative, protagoniste di un’esperienza che ha saputo coinvolgere l’intera città. Sette territori, tanti giovani e un unico grande obiettivo: crescere insieme, riscoprendo il valore dello sport, della collaborazione e dello spirito di comunità. Perché, al di là della classifica, a vincere è stata ancora una volta Messina.