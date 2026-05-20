 Messina, gli alunni della Albino Luciani alla scoperta dell'arte contemporanea

Messina, gli alunni della Albino Luciani alla scoperta dell’arte contemporanea

Alessandra Serio

Messina, gli alunni della Albino Luciani alla scoperta dell’arte contemporanea

mercoledì 20 Maggio 2026 - 19:04

L'itinerario tra Marsala e Gibellina grazie al progetto dell'istituto comprensivo

Un itinerario di due giorni tra Marsala e Gibellina unisce le storiche saline e la cultura del vino al fascino della rinascita post-terremoto, fulcro del progetto regionale “Gibellina Capitale Italiana dell’arte contemporanea 2026”.

Gibellina capitale dell’arte contemporanea

Nell’ambito del progetto dedicato alla capitale dell’arte contemporanea gli alunni della scuola secondaria di primo grado Albino Luciani si sono recati a Gibellina, accompagnati dalle docenti Caterina D’Andrea, Alessandra Melita, Giuseppe Bonasera e Donatella Di Pietro. I ragazzi hanno visitato le architetture e le installazioni artistiche della città nuova poi si sono recati presso il Grande Cretto, una sorta di santuario moderno che ricopre le macerie della vecchia città.

Dal percorso all’opera

E’ stato un viaggio emozionante che ha permesso agli studenti di vivere un percorso di apprendimento sulla storia recente del Belice e sui significati dell’arte contemporanea. Inoltre i ragazzi hanno partecipato al “Progetto Giga” iniziativa scolastica regionale siciliana “Uno, nessuno e 100 Giga”, che vede la città di Gibellina al centro di percorsi di arte e cittadinanza per le scuole. Hanno realizzato un’opera con materiali di riciclo che oggi fa parte della grande mostra del museo di arte contemporanea ” Ludovico Corrao” di Gibellina

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