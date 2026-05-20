 "Sintonia", a Roccalumera un evento organizzato dal Comitato per il popolo palestinese

“Sintonia”, a Roccalumera un evento organizzato dal Comitato per il popolo palestinese

Redazione

“Sintonia”, a Roccalumera un evento organizzato dal Comitato per il popolo palestinese

mercoledì 20 Maggio 2026 - 19:07

Sabato 23 maggio laboratori per bambini, arte e mercatino. Saranno presenti Zaher Darwish di Freedom Flotilla Italia e Carmelo Chitè di Assopace Palestina

ROCCALUMERA – Il Comitato per il Sostegno al Popolo Palestinese – Riviera Jonica Messinese organizza un’importante iniziativa pubblica di sensibilizzazione, mobilitazione territoriale e solidarietà, sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 16:00 in Viale dell’Unità d’Italia e delle Regioni d’Italia a Roccalumera.

Saranno presenti Zaher Darwish di Freedom Flotilla Italia e Carmelo Chitè di Assopace Palestina. Sono inoltre previsti i contributi di Anpi Messina Jonica “Francesco Garufi” e Comitato Jonico Beni Comuni.

L’evento si inserisce nel percorso nazionale “La Rete 100 Porti, 100 Città”, di Freedom Flotilla Italia: un viaggio attraverso il Mediterraneo che, simbolicamente, approda anche sulla Riviera jonica per provare a trasformare la solidarietà in struttura, continuità e pressione politica affinché si interrompa la complicità del nostro governo con il genocidio a Gaza, bloccando la cooperazione militare, la fornitura di armi e i rapporti commerciali con Israele. Azioni più che mai necessarie e indifferibili visto anche quanto accaduto in queste ore agli attivisti di Global Sumud Flotilla, sequestrati illegalmente, mentre si trovavano in acque internazionali, in spregio al diritto internazionale, e trattati barbaramente, contravvenendo a ogni elementare regola di rispetto per l’umanità.

L’iniziativa del 23 maggio è pensata come un unico grande evento articolato in più linguaggi, rivolto a diverse fasce della comunità jonica: bambini, famiglie, studenti, giovani adulti, anziani, associazioni, cittadini attivi.

Il programma

ARTE: LA BELLEZZA CHE AIUTA A RESTARE UMANI 
Presentazione Opera di Street Art del collettivo MATA (Ilai Nawe, Samuele Formichetti e Moka)
Letture poetiche

IL MONDO SALVATO DALLO SGUARDO DEI BAMBINI
Laboratorio di disegno
Il laboratorio è gratuito e aperto ai bambini dai 6 anni in su. 

Parole per Gaza
I bambini e i ragazzi fino a 18 anni di età che vogliono partecipare all’iniziativa possono scrivere un testo libero (lettera, poesia, breve messaggio, ecc.) in italiano e contestuale traduzione in inglese, che proveremo a recapitare, tramite Freedom Flotilla, ai bambini di Gaza.

MERCATINO DI SOLIDARIETA’E MERENDA CONSAPEVOLE
Tutto il ricavato verrà destinato al progetto di finanziamento del complesso ospedaliero AL-AWDA in Gaza

Esercizio di Mappatura di comunità
a cura del COMITATO DI CO-PROGETTAZIONE ZONA JONICA


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