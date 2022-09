Messina. Grassi sulla Dc: "Vogliamo un nuovo umanesimo, largo ai giovani" - Tempostretto

Il segretario nazionale è intervenuto in città per un convegno sul ruolo dei cattolici: sguardo al futuro e al rinnovamento dirigenziale

MESSINA – “No al populismo e sì a un’altra politica fatta dai cattolici”. Anche il segretario generale nazionale Renato Grassi ha partecipato al convegno “Il ruolo dei cattolici in politica, dalla Rerum Novarum a fratelli tutti“, organizzato dalla Democrazia Cristiana.

Grassi: “Vogliamo differenziarci”

A moderare l’incontro è stata l’avvocata Silvana Paratore, che ha subito introdotto il segretario nazionale. “Ci tenevo a essere presente – dice Grassi, salutando i presenti e ringraziando gli organizzatori – A fronte di una crisi del sistema politico, accentuata dalle legge elettorale, noi vogliamo differenziarci da una situazione confusa, con coalizioni che si compongono e scompongono. In Sicilia poi il dibattito è asfittico, con temi riproposti ma senza soluzione. Lo scenario politico è sconfortante. Assistiamo alla formazione di partiti e gruppi intorno a capi, che poi si sciolgono, oltre a quelli che attendono di salire sul carro dei vincitori di turno. Così si alimentano fenomeni negativi, come l’assenteismo elettorale, o come il terreno sempre più fertile per populismo e Masaniello di turno. Pensiamo all’ex sindaco di Messina con i suoi atteggiamenti. Noi rivendichiamo un’altra politica, proponendo e rilanciando il tema della politica fatta dai cattolici”.

“Il nuovo umanesimo della Dc”

Grassi prosegue: “Si ha bisogno di un nuovo umanesimo, con al centro l’uomo”. Tra i temi toccati, anche l’importanza di guardare all’ambiente e all’immigrazione: “Ieri abbiamo visto cosa significa non farlo, con il disastro nelle Marche. E ancora l’attività politica deve guardare all’immigrazione, un tema centrale su cui impegnarsi e che ci viene chiesto anche dalle encicliche papali. Il nostro impegno è per costruire questo nuovo umanesimo, che restituisca all’uomo un ruolo centrale. I cattolici devono servire la comunità, interpretare i bisogni e portarli in politica. Questo è l’obiettivo della nuova Dc, in Sicilia e in Italia. Servirà profondo rinnovamento, nei quadri dirigenziali e in tutto il resto. Bisogna guardare al futuro e dare spazio ai giovani per tornare protagonisti”.

I presenti

Assente l’ex presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro. Presenti, invece, don Samuele Le Donne, vice parroco della Parrocchia di S. Maria di Gesù superiore (Ritiro) e l’avvocato, studioso di dottrina della Chiesa, Ernesto Dimitri Solonia. A promuovere l’evento sono stati l’ex presidente del Consiglio comunale Giuseppe Previti e la professoressa Rosalia Schirò.