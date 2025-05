Effetti del maltempo in città

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al numero 366.8726275: “Via Garibaldi, vergogna. L’amministrazione Basile provveda”.

La foto che ci è stata inviata mostra una buca stradale molto pericolosa apertasi in via Garibaldi in occasione dell’intensa pioggia caduta a Messina ieri, venerdì 16 maggio.