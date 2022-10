Messina, Gruppo Formula 3: "Entriamo a far parte della famiglia di Akademia" FOTO - Tempostretto

Annunciata la partnership tra Gruppo Formula 3 e la squadra del presidente Costantino

MESSINA – Nella giornata di giovedì “libera uscita” per le ragazze di Akademia che, tra uno scatto e l’altro, hanno fatto visita a Gruppo Formula 3, nuovo preziosissimo partner che entra a far parte della famiglia di Akademia Sant’Anna.

Il Gruppo Formula 3, azienda fondata nel 1979 da Antonio Caselli, è concessionario ufficiale Bmw, Mini, Mercedes-Benz, Smart, Xev e Mv Agusta. Punto di riferimento per la Sicilia e la Calabria con le sedi di Messina e Reggio Calabria. L’azienda ha acquistato una quota della società di Akademia e sarà quindi al fianco della squadra del presidente Costantino nel campionato di Serie A2 femminile di pallavolo.

Gruppo Formula 3 è stato definito da Akademia nell’occasione: “Un preziosissimo partner, al nostro fianco per crescere insieme verso obiettivi sempre più importanti”. Questo invece il messaggio dell’azienda di Caselli nel dare l’annuncio della partnership: “Siamo felici di annunciare che siamo entrati a far parte della grande famiglia di Akademia Sant’Anna, squadra di pallavolo femminile che milita in serie A2. Le ragazze nella giornata di oggi sono venute a trasmettere il loro entusiasmo nei nostri showroom. Non vediamo l’ora di seguirle e fare il tifo per loro”.

