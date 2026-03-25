Messina, i giovani raccontano la fuga: al Verona Trento il progetto cinematografico “dove inizia il viaggio”

Gli studenti saranno accompagnati in tutte le fasi della produzione

Prende il via all’I.I.S. Verona Trento – Majorana il progetto cinematografico “Dove inizia il viaggio”, percorso di educazione all’immagine finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS), promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto coinvolge gli studenti in un’esperienza formativa e creativa partendo da un tema centrale e profondamente legato al territorio: il viaggio come esperienza identitaria. In una città come Messina, storicamente luogo di passaggio e oggi segnata da una forte mobilità giovanile, il percorso si propone di trasformare il concetto di partenza in occasione di riflessione, racconto e consapevolezza.

Attraverso lezioni, laboratori pratici, proiezioni guidate e incontri con professionisti del settore audiovisivo, gli studenti saranno accompagnati in tutte le fasi della produzione cinematografica: dalla scrittura della sceneggiatura alla realizzazione delle riprese, fino al montaggio finale.

Il progetto, il cui coordinamento scientifico è affidato al prof. Stefano Bottari (con il determinante apporto dell’autore Angelo Campolo), si avvale della collaborazione dei seguenti partners: MICO srl amministrata da Giuseppe Ministeri, l’associazione culturale CRE-AZIONE presieduta da Gaetano Majolino, e per la formazione ed il supporto tecnico di Andrea Brancato, autore televisivo e esperto di cinema, che seguirà gli studenti nella fase operativa, offrendo strumenti e competenze per trasformare idee e vissuti in narrazione visiva.

Elemento distintivo dell’iniziativa è l’approccio laboratoriale: gli studenti non saranno semplici spettatori, ma veri protagonisti del processo creativo, chiamati a raccontare il proprio rapporto con il territorio, tra radici e futuro.

Il percorso, iniziato nel mese di marzo e che terminerà in maggio, culminerà nella realizzazione di un cortometraggio collettivo che verrà presentato al pubblico in una proiezione finale all’interno delle sale cinematografiche del territorio, trasformando la scuola in un vero laboratorio di cinema e cittadinanza attiva.

“Dove inizia il viaggio” non è solo un progetto didattico, ma un’esperienza che unisce cultura, creatività e crescita personale, offrendo ai giovani strumenti concreti per esprimersi e raccontare il proprio tempo.