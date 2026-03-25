Scurria: “Basile è candidato ombra, De Luca parla per lui”

Così il candidato sindaco del centrodestra. Ieri scintille con i segretari regionali dopo una battuta sui social da parte del leader di Sud chiama Nord

MESSINA – “Il timore di perdere le elezioni ha prodotto nelle scorse ore dichiarazioni farneticanti da parte di Cateno De Luca. Il leader del candidato Federico Basile ha millantato un mio ritiro dalla competizione elettorale. Ipotesi talmente lontana dalla realtà che perfino smentire appare superfluo”.

Lo dichiara il candidato sindaco Marcello Scurria, che prosegue: “Quello che invece intendo sottolineare è che De Luca continua a sostituirsi al candidato monopolizzandone la campagna elettorale con dichiarazioni e frasi che manifestano grande difficoltà. Le continue uscite social di De Luca sono la dimostrazione plastica che Basile sia, anche da candidato, l’ombra del suo leader. Per quanto riguarda il mio ritiro, si confondono i desideri con la realtà. Io continuo ad incontrare i cittadini raccogliendo segnalazioni e bisogni e proponendo idee e programmi. Non arretro di un millimetro, vado avanti con la forza che ci deriva dal consenso e dall’affetto dei cittadini”.

La provocazione social: “Scurria prigioniero delle faide interne al centrodestra”

Ieri una nota del centrodestra regionale era nata da una polemica social scatenata da De Luca: “La città ci ama e noi amiamo la città. Ogni piccolo gesto di apprezzamento è motivo di orgoglio per il lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare per i messinesi. Ps: Solidarietà al candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria che ieri ha comunicato ai suoi capi politici che si ritirerà dalla competizione elettorale perché è stato lasciato solo a fare la campagna elettorale. Ed è rimasto prigioniero delle infinite faide per l’individuazione dei candidati alla presidenza delle sette Circoscrizioni. Spero che sia solo un momento di comprensibile stanchezza! Forza Marcello!”. Così l’ennesima provocazione di social di De Luca, con tanto di foto al bar con Basile e altre persone.

Da qui la risposta del centrodestra: “De Luca bussa alle nostre porte perché è preoccupato, Scurria serio e concreto”.

Lo Giudice: “Se basta una provocazione per mettere in agitazione il centrodestra regionale…”

Ed era arrivata pure la replica al comunicato da parte del coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice: “Leggiamo con un certo stupore – e anche con un pizzico di divertimento – la nota con cui addirittura i segretari regionali dell’intera coalizione di centrodestra hanno ritenuto di dover replicare a una provocazione social di Cateno De Luca. Ma davvero siamo arrivati a questo punto? Davvero serviva convocare l’intero ‘Consiglio dei ministri’ del centrodestra siciliano per rispondere a un post? Se questa è la misura, più che la preoccupazione di De Luca, emerge chiaramente la vostra. Perché quando si reagisce in modo così corale e sproporzionato, il messaggio che passa è uno solo: qualcuno deve aver toccato un nervo scoperto”.

E ancora: “Colpisce poi il silenzio totale dei riferimenti provinciali. Su Messina, infatti, non abbiamo sentito una parola da chi il territorio dovrebbe viverlo ogni giorno. Una cosa però è certa: se basta una provocazione per mettere in agitazione un’intera coalizione regionale, allora forse il problema non è chi parla… ma chi ascolta”.