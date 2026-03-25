Settimana Santa a Messina, il programma completo degli eventi religiosi

Dalle processioni alle Palme, dalle Barette agli Spampanati: il calendario

MESSINA – Sono stati presentati oggi, mercoledì 25 marzo, tutti gli eventi promossi dalle confraternite Santissimo Crocifisso e Madonna della Mercede per la Settimana Santa ormai alle porte. Nella chiesa delle Barette (Nuovo Oratorio della Pace) in via XXIV Maggio, sono state annunciate anche alcune novità ma anche sottolineato l’importante lavoro svolto in piena sinergia dalle due confraternite.

Gli eventi inseriti in calendario dalle due confraternite partono dal 27 marzo, ma già da oggi in città si comincerà a vivere il clima Pasquale appieno con la Via Crucis Interparrocchiale in diverse strade del centro città. La processione partirà alle ore 19 dalla Cattedrale del SS Salvatore di via San Giovanni Bosco, per poi spostarsi lungo la via Felice Bisazza. Poi via degli Amici, via Tommaso Cannizzaro, viale San Martino, via del Vespro, via Sant’Elia e via Garibaldi, con arrivo alla Chiesa di Santa Caterina.

Martedì tavolo tecnico a Zanca

Martedì 31 marzo a Palazzo Zanca si terrà un tavolo tecnico (alle 16.30) con tutti i dipartimenti e gli organi coinvolti sul tema della sicurezza, visti i tanti eventi in programma. Tra le novità, ci saranno le modifiche alla “Processione dei Simulacri di Gesù Risorto e della Madonna della Mercede”. Si tratta della tradizionale Festa degli Spampanati, il cui percorso cambierà per rispettare le disposizioni della Curia arcivescovile che indica in 3 ore le durata massima delle processioni. Il nuovo itinerario, che non prevede passaggi dalla Chiesa di Sant’Antonio e dalla Parrocchia di San Camillo, ricalca un antico percorso che risale agli anni ’60.

Settimana Santa a Messina: il programma completo

Venerdì 27 Marzo

Ore 21,00 – Sulla via XXIV Maggio (dalla Chiesa delle Barette al Monastero di Montevergine) Via Crucis “Con Eustochia sulla Via della Croce”

Sabato 28 Marzo – Chiesa della Mercede

Ore 18.30 – Santa Messa prefestiva delle Palme

Ore 19.30 – Incontro con i portatori dei simulacri del Risorto e della Madonna

Domenica 29 Marzo – Domenica delle Palme

Piazza Duomo e Cattedrale – Ore 10,30

Rito di benedizione delle palme e Celebrazione Eucaristica

La celebrazione della Messa, la Domenica delle Palme, presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo Metropolita

Lunedì 30 Marzo – Chiesa delle Barette

Ore 20,30 – “A VIA DULURUSA” Drammatizzazione in musica della Via Crucis in dialetto siciliano. Voce narrante di Antonio Previti. Interventi musicali del Coro Polifonico “Luca Marenzio” diretto dal Maestro Carmine Daniele Lisanti

Mercoledì 1 Aprile – Chiesa delle Barette

Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – Inaugurazione del museo della processione e visita guidata alle Barette

Giovedì 2 Aprile – Giovedì Santo

Basilica Cattedrale

Ore 18,30 – Celebrazione Eucaristica “In Coena Domini” presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo Metropolita

Dalle ore 20.00 alle ore 24,00 ADORAZIONE EUCARISTICA comunitaria e personale.

Nuovo Oratorio della Pace – Chiesa delle Barette

Dalle ore 20,00 alle 24,00 visita alle Barette

Venerdì 3 Aprile – Venerdì Santo

Ore 15.30 – Antico rito di vestizione della Madonna (Possono partecipare solo le donne)

Basilica Cattedrale

Ore 17,30 – Solenne Azione Liturgica “IN PASSIONE DOMINI” presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Accolla Arcivescovo Metropolita

Chiesa delle Barette

Ore 18,00 – Processione delle Barette, itinerario:

Uscita dalla Chiesa Nuovo Oratorio della Pace, Via XXIV Maggio, Via S. Agostino, Corso Cavour, Via T. Cannizzaro, Via G. Garibaldi, Via I Settembre, Piazza Duomo (sosta per ricevere la Benedizione impartita da S.E. l’Arcivescovo), Via Oratorio S. Francesco (a ‘nchianata di Varetti), Via XXIV Maggio, rientro in chiesa.

Domenica 5 Aprile – Risurrezione del Signore

Chiesa della Mercede

Tradizionale Festa degli Spampanati

Ore 07.30 Santa Messa e trionfale uscita dei simulacri di Gesù e Maria. Processione per le via della città attraverso l’itinerario: Via T. Cannizzaro – via Centonze- via N. Bixio – via C. Battisti (arrivati in via della Zecca il corteo si divide: il simulacro del Risorto prosegue lungo via della Zecca e Corso Cavour) – via I Settembre – Piazza Duomo – corso Cavour – via A. Martino – via XXIV Maggio – via F. Bisazza – piazza XX Settembre – viale Principe Umberto – via P. Castelli – rientro in chiesa.

Ore 10.30 Piazza Duomo: Maria incontra Gesù Risorto ed è festa!

Ore 11.00 Ingresso di Gesù e Maria nella chiesa parrocchiale.

Ore 18.30 Santa Messa solenne presieduta dal Rettore Don Gianfranco Centorrino

PROGRAMMA RICREATIVO – DOMENICA 5 APRILE

Area pedonale via T. Cannizzaro

Ore 19.30 – Intrattenimento per i più piccoli con l’animazione del Mago Alex

Ore 20.30 – Spettacolo musicale con i più grandi successi italiani