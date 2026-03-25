 Via Macello Vecchio, dove c'erano baracche ora c'è un giardino VIDEO

Via Macello Vecchio, dove c’erano baracche ora c’è un giardino VIDEO

Silvia De Domenico

Via Macello Vecchio, dove c’erano baracche ora c’è un giardino VIDEO

mercoledì 25 Marzo 2026 - 13:30

Completati i lavori di riqualificazione sotto l'arco di Cristo Re a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dove c’erano baracche ora c’è un giardino. Ecco come ha cambiato volto via Macello Vecchio.

via macello vecchio

Come ha cambiato volto l’ex baraccopoli

Sono ancora evidenti i segni della baraccopoli attaccata alle antiche mura. Dopo lo sbaraccamento per anni la via è rimasta un nonluogo. Ora finalmente quell’area degradata è rinata grazie al progetto di riqualificazione dell’ufficio del sub commissario al Risanamento. La fine dei lavori è slittata più di una volta, ma ora sembra davvero che manchi poco per la consegna.

via macello vecchio

Diventerà via Caravaggio

Aiuole fiorite, ampie scalinate e un anfiteatro per spettacoli all’aperto. Ecco il nuovo giardino di via Macello Vecchio, presto sarà via Caravaggio. Un luogo che racconta storia e bellezza, che insieme all’arco di Cristo Re (ora oggetto di restauro conservativo) potrebbe diventare una nuova meta turistica per i croceristi che si fermano a Messina. Sono già molti i turisti che dopo aver ammirato il panorama dal belvedere di Cristo Re si avventurano alla scoperta di questo nuovo giardino.

Vedi qui la galleria fotografica

via macello vecchio
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Un commento

  1. Emanuele Ferrara 25 Marzo 2026 14:24

    E adesso risanate la Via Quod Quaeris alta zona chiesa della Madonna Nuova che fa schifo da decenni! Risanate la scuola dei Cappuccini che cade a pezzi. Risanate il ricovero dei Cappuccini- Risanate.Risanate.Risanate- abbellite questa città che ne ha bisogno e datevi da fare invece di pensare ai vostri interessi. Pensate al bene della città!

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