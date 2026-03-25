Via Macello Vecchio, dove c’erano baracche ora c’è un giardino VIDEO

Completati i lavori di riqualificazione sotto l'arco di Cristo Re a Messina
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Dove c’erano baracche ora c’è un giardino. Ecco come ha cambiato volto via Macello Vecchio.
Come ha cambiato volto l’ex baraccopoli
Sono ancora evidenti i segni della baraccopoli attaccata alle antiche mura. Dopo lo sbaraccamento per anni la via è rimasta un nonluogo. Ora finalmente quell’area degradata è rinata grazie al progetto di riqualificazione dell’ufficio del sub commissario al Risanamento. La fine dei lavori è slittata più di una volta, ma ora sembra davvero che manchi poco per la consegna.
Diventerà via Caravaggio
Aiuole fiorite, ampie scalinate e un anfiteatro per spettacoli all’aperto. Ecco il nuovo giardino di via Macello Vecchio, presto sarà via Caravaggio. Un luogo che racconta storia e bellezza, che insieme all’arco di Cristo Re (ora oggetto di restauro conservativo) potrebbe diventare una nuova meta turistica per i croceristi che si fermano a Messina. Sono già molti i turisti che dopo aver ammirato il panorama dal belvedere di Cristo Re si avventurano alla scoperta di questo nuovo giardino.
Vedi qui la galleria fotografica
E adesso risanate la Via Quod Quaeris alta zona chiesa della Madonna Nuova che fa schifo da decenni! Risanate la scuola dei Cappuccini che cade a pezzi. Risanate il ricovero dei Cappuccini- Risanate.Risanate.Risanate- abbellite questa città che ne ha bisogno e datevi da fare invece di pensare ai vostri interessi. Pensate al bene della città!