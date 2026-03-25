Il Messina al lavoro, Zucco più centrale nelle idee di Feola e prove in attacco

La squadra si è allenata questa mattina a porte aperte per i giornalisti al Marullo di Bisconte, colta l'occasione per augurare buon compleanno a Pagniello

MESSINA – Quest’oggi per l’Acr Messina allenamento a porte aperte per i giornalisti. La squadra dopo la trasferta di Vibo Valentia e i giorni passati in ritiro nel Cosentino è tornata in riva allo Stretto e ripreso regolarmente la settimana di lavoro al Marullo di Bisconte. Mister Vincenzo Feola ha diretto l’allenamento con la solita intransigenza e tutti i calciatori si sono impegnati, sul finire ai margini il solo Aprile che, dopo una botta subita, si è accomodato a bordo campo con il ghiaccio sulla caviglia destra, non dovrebbe essere un problema in vista della sfida di domenica.

Nella parte conclusiva della seduta odierna partitella a campo ridotto con l’allenatore che ha provato diverse soluzioni e schemi scambiando tra loro anche i giocatori. La difesa è rimasta sempre a tre provando a cambiare gli interpreti, non ci dovrebbero essere defezioni in vista della sfida alla Gelbison con Trasciani, De Caro, Bosia, Werner, Clemente tutti in campo. In mezzo al campo bisognerà fare a meno di Matese, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica. Provati accanto, a Garufi e Saverino, Zucco, in più ruoli nelle ultime settimana in crescita di condizione e nelle gerarchie del mister, Pedicone, Bombaci, Papallo. Vedremo quando l’allenatore scioglierà la riserva.

Acr Messina: prove di convivenza in attacco

In avanti sono stati fatti più esperimenti con prove di convivenza tra Roseti e Tedesco immaginiamo insieme nello stesso momento, ma a girare i vari Zerbo, Oliviero, Touré segno che davanti al momento regna un po’ di confusione, o meglio il mister deve trovare la quadra perché al Messina manca il gol, appena due reti in cinque partite. La squadra comunque resta molto gioiosa nei momenti conviviali nonostante e al termine dell’allenamento tutti insieme hanno mandato un video messaggio di auguri al vice presidente e direttore generale Morris Pagniello che oggi festeggia il compleanno.

La squadra poco prima di registrare il messaggio di auguri a Pagniello

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