 Messina. Il 9 aprile il 19esimo congresso territoriale della Uil

Messina. Il 9 aprile il 19esimo congresso territoriale della Uil

Redazione

Messina. Il 9 aprile il 19esimo congresso territoriale della Uil

martedì 07 Aprile 2026 - 11:30

Si parlerà di lavoro, giovani e intelligenza artificiale

“Lavoro e Welfare, Giovani e IA: la Uil dentro il futuro” è questo lo slogan scelto per il XIX Congresso Territoriale della Uil Messina che sarà celebrato giovedì 9 aprile alle ore 9.30 alla Cassa Edile – Formedil, sita in Via Alessandro Volta (area Zir).

I lavori saranno aperti dalla relazione introduttiva di Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, e presieduti da Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia e Area Vasta.

Le conclusioni saranno tratte da Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della Uil Nazionale.

L’assise chiude una fase congressuale che ha visto lo svolgimento di centinaia di Assemblee di base svolte capillarmente nei luoghi di lavoro che hanno messo a fuoco le gravi problematiche che vive il mondo del lavoro nella nostra provincia e, successivamente, la celebrazione delle assise di tutte le categorie.

Il XIX Congresso della Uil messinese vuole anche rappresentare un momento di confronto per evidenziare le pesanti difficoltà causate da una crisi che sta fiaccando il nostro territorio provinciale.

Lavoro povero, dumping contrattuale, lavoro nero, precarietà, sfruttamento, disoccupazione, stipendi insufficienti, pensioni basse, sanità pubblica demolita, welfare al collasso e povertà in aumento coniugati con il vertiginoso aumento del costo della vita e dei beni primari rappresentano emergenze sociali che impongono impegni straordinari e risposte tangibili da parte delle Istituzioni e della politica.

Saranno questi i temi concreti che il XIX Congresso della Uil di Messina intende affrontare: un momento di riflessione ed elaborazione per parlare delle problematiche della carne viva della società al fine di dare una scossa e rimettere al centro del dibattito e delle scelte i bisogni delle persone e le emergenze del mondo del lavoro.

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