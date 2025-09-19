Messina, il contributo di Fontalba e Barbera. Il Tribunale dice sì e i tifosi tornano allo stadio

Esercizio provvisorio intanto fino al 5 ottobre, per le prossime quattro partite

Il Tribunale ha concesso al Messina il permesso di proseguire la sua attività fino al 5 ottobre, in attesa che si svolga l’asta per la cessione del titolo sportivo. La richiesta, avanzata dalla commissaria liquidatrice Maria Di Renzo, è stata accolta dal giudice delegato Daniele Carlo Madia, consentendo alla squadra di scendere in campo intanto per le prossime quattro partite.

La decisione è stata resa possibile grazie a un accordo con due note aziende messinesi, Acqua Fontalba e Caffè Barbera, che hanno accettato di sostenere economicamente la squadra in questa fase di transizione. I loro loghi appariranno sulle maglie dei giocatori, assieme allo stemma storico dell’Acr, la cui concessione è stata autorizzata dalla Società Cooperativa Calcio Messina. Quest’ultima, che aveva già fornito un sostegno iniziale di 10mila euro, ha svolto un ruolo determinante.

La squadra affronterà ora il Gela in casa, poi l’Acireale, di nuovo il Paternò in casa e, per concludere questo periodo di proroga, l’Enna. Questa fase serve alla curatrice per valutare eventuali acquirenti seri, in grado di assumere la gestione del club fino al termine del campionato e di coprire i debiti sportivi lasciati dalla precedente proprietà di Pietro Sciotto e Aad Invest Group.

Il futuro del club resta incerto ma questa mossa ha dato tempo prezioso per esplorare opzioni valide per la rinascita del Messina.

I tifosi tornano allo stadio

“La Curva Sud di Messina, nella sua totalità e unità, prende atto dell’uscita di scena del … (c’è un insulto) che per anni ha deriso la nostra piazza. Ora che la sua presenza non sarà più un ostacolo, torneremo ad occupare i nostri gradoni, la nostra casa, con la stessa passione e mentalità che ci hanno sempre distinto negli anni. I nostri gradoni sono e saranno sempre il luogo dove esprimere la nostra appartenenza al Messina calcio. Coloriamo il settore, fino all’ultimo secondo per la nostra amata biancoscudata!”.