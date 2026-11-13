Messina, il gruppo Scurria e la proposta sul decentramento: soldi e uomini per i quartieri

Già in campagna elettorale l'ex candidato sindaco ne aveva parlato, soffermandosi sull'esigenza di risorse da stanziare per gli interventi immediati

MESSINA – In campagna elettorale ne aveva già parlato. Oggi l’idea diventa una proposta da presentare in aula, al di là del colore politico. L’ex candidato sindaco Marcello Scurria e i colleghi consiglieri Pippo Capurro e Simona Contestabile, cioè i 3 componenti del gruppo “Scurria sindaco – Partecipazione”, hanno esposto l’idea su cui si basa la proposta di delibera sul decentramento. Un tema, questo, di cui si è molto parlato non soltanto in campagna elettorale ma anche negli ultimi anni, soprattutto durante i due mandati di Federico Basile.

La proposta: risorse per gli interventi sul territorio

In cosa consiste la proposta del gruppo Scurria? I tre consiglieri hanno più volte parlato, durante la conferenza stampa, di garantire maggior potere a presidente e consiglieri, ma soprattutto alle circoscrizioni stesse, che sarebbero dotate di risorse da spendere per gli interventi sul territorio. Non si parla dei “grandi progetti”, ma di quelle criticità che, se risolte rapidamente, potrebbero dar maggiore qualità della vita ai cittadini, avvicinando il Comune alle case e accorciando una distanza spesso “raccontata” da tanti messinesi, soprattutto nei quartieri e nei villaggi più distanti dal centro.

Un fondo da 1,26 milioni di euro

La proposta ha al centro “l’istituzione di un Fondo Circoscrizionale Globale stimato in € 1.260.000,00, con un incremento del +57,9% rispetto al 2019. Per la prima volta viene introdotta una quota pro capite di € 5,00 per abitante, a fronte di un Regolamento del 2019 che non prevedeva alcun fondo vincolato e che, di fatto, lasciava le Circoscrizioni prive di autonomia finanziaria. Le risorse saranno ripartite tra le 7 Circoscrizioni, includendo la nuova VII Circoscrizione ‘Maremonti’, che riunisce i villaggi della zona nord-tirrenica e montana, con sede a Spartà e una popolazione di circa 7.000 abitanti”.

“Accanto alle risorse economiche – hanno spiegato -, il nuovo Regolamento prevede dotazioni minime di personale garantite per legge, differenziate per fascia demografica: 12, 10, 8 e 6 unità. L’obiettivo è assicurare a ogni Circoscrizione una struttura amministrativa stabile, in grado di programmare, gestire e monitorare gli interventi sul territorio, superando la logica dell’improvvisazione e della dipendenza esclusiva dagli uffici centrali”. Al netto dei soldi, la proposta prevede anche la presenza in sede di un dirigente o comunque di funzionario che possano intervenire immediatamente, facendo anche da raccordo con Palazzo Zanca.

I consiglieri: “Decentramento da slogan a pratica quotidiana”

I consiglieri hanno anche aggiunto che con questo documento “manteniamo un impegno preciso preso con i cittadini: trasformare il decentramento da slogan a pratica amministrativa quotidiana. Mettiamo sul tavolo risorse vere e personale dedicato”. Ma cosa succederà ora? Si aprirà “una fase di confronto leale e costruttivo con tutte le forze politiche e con i territori, perché questa riforma non appartiene a un gruppo o a una maggioranza, ma alla città di Messina e al suo futuro”. La questione decentramento potrebbe, finalmente, sbloccarsi?